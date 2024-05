Milei vuelve a EEUU en avion nuevo tras gastarse 37 millones en una foto con Trump

El presidente Javier Milei realizará su cuarto viaje a Estados Unidos desde que fue electo presidente. Y, otra vez, no será para ser recibido por el presidente Joe Biden en la Casa Blanca sino para otra gira privada: esta vez volará a Los Ángeles, Estados Unidos, para participar del Foro del Instituto Milken, que nuclea a empresarios, banqueros, CEOs y principales fondos de inversión.El vuelo lo realizará, por primera vez, en el ARG-01, el avión presidencial adquirido durante la gestión de Alberto Fernández, que Milei se negó a usar, con el argumento de la "austeridad", hasta que su alineamiento con Israel forzó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a recomendar que deje de usar vuelos comerciales. Cabe recordar que la exdirigente usó la mismo consejo para su otrora jefe político, Mauricio Macri, cuando también ocupaba el despacho más importante de la cartera de Seguridad.El evento se desarrollará entre el 5 y 8 de mayo, y tendrá al mandatario entre sus principales oradores. La delegación presidencial que lo secundará estará conformada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el embajador designado en Estados Unidos, Gerardo Werthein. Y se espera que durante su exposición, Milei retome los conceptos expuestos en el Foro de Davos, la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC) y los lineamientos establecidos en la Universidad Internacional de Florida (FIU).El viaje será relámpago como el que realizó para participar de la CPAC y conseguir una foto en bambalinas con el candidato presidencial republicano Donald Trump. Aquel viaje, le salió al Estado argentino 37.965.241 millones de pesos, según un pedido de información pública hecho por el medio LetraP. Ahora, el vuelo será en el ARG-01.El avión presidencial fue comprando durante la gestión de Alberto Fernández, luego de que se decidiría rematar el Tango 01, que quedó varado en el aeropuerto de El Palomar desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, quien comenzó a moverse en vuelos comerciales y luego continuó su presidencia pagando vuelos privados. La gestión de Fernández primero intentó remodelarlo, pero los elevados costos de puesta a punto hicieron que el avión sea vendido, para comprar una nueva aeronave.El nuevo Boeing 757-256 se mantuvo sin volar desde la asunción de Milei, quien llegó a la Casa Rosada con el discurso "anti casta", pero no ahorró en viajes para construir su figura global de presidente de ultraderecha. Luego de su tercer viaje a Estados Unidos, para recibir el reconocimiento de "Embajador Internacional de la Luz" por parte de la organización judía ultraortodoxa Jabad Lubavitch, sacarse una foto con Elon Musk y hablar en la Universidad de Florida, la ministra de Seguridad y la Casa Militar recomendaron que el presidente deje de viajar en vuelos comerciales.Aquella gira de Milei terminó de forma abrupta, cuando suspendió su viaje a Dinamarca para recibir los viejos aviones F-16 que le compró a Dinarmarca --tras un acuerdo con Estados Unidos-- por la decisión de apoyar expresamente a Israel tras un ataque de Irán, e incorporar al país en un escenario inédito de guerra. "No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente", fue la frase de Bullrich para cambiar el cambio de planes sobre los vuelos del Jefe de Estado.Bullrich no precisó los gastos en vuelos comerciales, hoteles de lujo y viajes a Estados Unidos que significaron dos visitas a los ultraortodoxos y fotos con Clinton, Trump y Musk. Pero en la Casa Blanca solo fue recibido en su primer viaje de noviembre pasado, cuando aún no había asumido, por consejero de Seguridad nacional, Jack Sullivan.El presidente si hizo gala de su "austeridad" y dijo que, en su primer viaje a Suiza, con motivos del Foro de Davos, planteó que el haber elegido un vuelo comercial permitió "ahorrar unos 392.000" dólares, lo que permitió "cuidar el mango hasta en los detalles más pequeños". Algo que no coincide con el gasto exorbitante que realizó luego para conseguir la foto con Trump. Ni tampoco trascendió el costo de su larga y reciente gira por Miami y Texas.El ARG-01 despegará el sábado desde el Aeroparque para regresar el martes. En esos días Milei buscará inversiones y no se descarta que durante su estadía en Los Ángeles, mantenga una reunión con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, otro de los panelistas invitados por el Instituto Milken. Allí un tema podrán ser las Sociedades Anónimas, contempladas en el aún vigente DNU 70/2023, y que según el presidente despierte el interés de grupos de inversores para vender el producto del fútbol argentino.A mediados de mayo, Milei anunció que asistirá a un acto partidario de la agrupación ultraderechista española Vox, que se celebrará el 18 y 19 en Madrid. A través de un mensaje en la red X, Milei citó la convocatoria del titular del espacio, Santiago Abascal, y señaló: "Ahí volveré a estar con Ustedes querido AMIGO...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".La convención "Europa Viva 24" reunirá a militantes, dirigentes, diputados y simpatizantes del partido español como también a distintas personalidades internacionales de la ultraderecha. En esta oportunidad, se celebrará en el palacio de Vistalegre y se esperan más de 10.000 asistentes. La intención del Presidente es continuar ampliando sus vínculos y posicionarse como el líder conservador de la región. Milei respaldará a Abascal de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio.A mediados de junio, volverá a Europa para participar del G7 en Borgo Egnazia, Italia, y, días más tarde, será premiado por el Instituto Juan de Mariana, nuevamente en Madrid por "su defensa a las ideas de la libertad". El grupo de los 7 conformado por Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Francia, Reino Unido e Italia sesionará entre el 13 y el 15 de junio, mientras que la condecoración tendrá lugar el 21 del mismo mes en el marco de la Cena de la Libertad del Instituto Juan de Mariana, que tendrá lugar en el Casino de Madrid.