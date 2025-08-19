19.08.2025 / POLÉMICA

De la tribuna a la rosca: los trolls que bancan al presidente de Racing ahora militan a López Murphy

Un grupo de cuentas de redes sociales que venían operando en el mundo del fútbol con ataques a Riquelme y Tapia y elogios a Milito, sorprendió en las últimas horas con un giro político: empezaron a militar la candidatura de Ricardo López Murphy a diputado nacional.




En las últimas semanas, usuarios como “0800CJ”, “Expefutbol”, “AngelSC__” y “TendenciasDepor” replicaron mensajes casi calcados en los que cuestionaban la gestión de Juan Román Riquelme en Boca y del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Al mismo tiempo, destacaban con entusiasmo la conducción de Diego Milito en Racing, con referencias a su “transparencia” y su vínculo con los hinchas.

"Varios twitteros reconocidos en el mundo del fútbol sorprendieron al compartir un mensaje sobre la candidatura de López Murphy a Diputado Nacional. También se viralizaron mensajes publicados contra Riquelme, Tapia y a favor de Milito con similares contenidos. Así operan en redes sociales". dice la nota de Doble Amarilla.

Esas mismas cuentas viralizaron posteos en apoyo a López Murphy, en los que calificaron de “corruptos” tanto a kirchneristas como a libertarios, y remarcaron que el candidato “no perdonó a nadie” en sus críticas. La repetición de consignas y el tono similar de los mensajes desató sospechas sobre una coordinación organizada.



No se trata de un caso aislado: perfiles como “San Marino Team” también se sumaron a esta movida. En paralelo a su prédica futbolera, donde comparan a Riquelme con Jorge Brito y refuerzan la idea de que los jugadores “prefieren River antes que Boca”, se alinearon con la campaña política de los libertarios aliados al PRO.

La maniobra dejó un tufillo inconfundible: las mismas cuentas que hasta ayer se rasgaban las vestiduras por la “mística racinguista” de Milito y destrozaban a Riquelme con comparaciones berretas, hoy amanecieron convertidas en fanáticos de López Murphy. El reciclaje exprés de consignas expone la lógica de un troll center que ni se esfuerza en disimular: cambian de camiseta según el sobre que reciben, lo que desnuda la operación política detrás de perfiles que se venden como hinchas genuinos pero en realidad son mercenarios digitales.

