El adiós a César Luis Menotti: cómo analizaba la política y qué pensaba sobre Cristina, Milei y Macri

Cé­sar Luis Me­not­ti se supo posicionar como una mar­ca re­gis­tra­da en el mun­do del fút­bol. Reconocido como un ver­da­de­ro cul­tor del de­por­te de la pe­lo­ta y la "pa­sión de mul­ti­tu­des" su legado alcanzó a la Scaloneta. Siempre recordado como aquel fundador del equi­po que le die­ra a nues­tro pa­ís su pri­me­ra Co­pa del Mun­do en 1978, delgado, de pa­ti­llas, me­le­na y ci­ga­rri­llo en bo­ca.Sin embargo y más allá de sus innegables reconocimientos de­por­ti­vos, tam­bién se mostró siempre como una suer­te de pensador ur­ba­no que ja­más ocul­tó su posicionamiento ide­o­lógico. Hasta sus más de 80 años, siguió defendiendo su pos­tu­ra con­tra el ca­pi­ta­lis­mo violento y el anarcocapitalismo, contra las de­si­gual­da­des y la do­mi­na­ción cul­tu­ral. Se supo mos­trar pre­o­cu­pa­do pe­ro tam­bién es­pe­ran­za­do en que el fu­tu­ro pue­de ser me­jor.A menos de un mes para el balotaje, el Flaco y el actual presidente habían mantenido un cruce cuando el fallecido DT, en una entrevista, sostuvo: “Yo estoy terriblemente sorprendido desde hace bastante tiempo porque estoy viviendo en una Argentina que se va desculturizando de una manera que cualquiera puede ser presidente”. Sin dar nombres propios, Menotti se refirió a los candidatos que se disputaban la presidencia el año pasado y remarcó que “habría que hacerles un estudio psicológico a muchos de estos personajes”.No obstante, ante la pregunta puntual sobre su opinión sobre Javier Milei, el campeón del mundo no dudó: “Para mí es un espanto y una irrespetuosidad cultural a la política”. Fiel a su estilo, el todavía candidato ultraderechista, le respondió a través de las redes sociales: "Yo ya gané...!!! Bilardista hasta la médula como toda persona de bien... Muchas gracias rabanito...!!!".En esa misma línea sobre la presidencia de Mauricio Macri, el Flaco había expresado que nunca sentirá “conformidad”, a excepción del día “que no tengamos pobres y recuperemos culturalmente al país”. Al tiempo que sobre el expresidente y en pleno macrismo sostuvo que “he­mos su­fri­do, du­ran­te los úl­ti­mos 30 años, un pro­ce­so de cons­tan­te des­cul­tu­ri­za­ción pe­ro es­to no sig­ni­fi­ca que pier­da las es­pe­ran­zas en el pa­ís. Si es­ta co­yun­tu­ra no cam­bia, se­gu­ra­men­te, las mo­di­fi­ca­cio­nes de­be­rán aflo­rar a tra­vés de la his­tó­ri­ca lu­cha de los sec­to­res tra­ba­ja­do­res”. “Aho­ra te­ne­mos una ad­mi­nis­tra­ción de de­re­cha y ca­pi­ta­lis­ta, por eso in­sis­to en que hay que de­fen­der los in­te­re­ses de Ar­gen­ti­na con los tra­ba­ja­do­res y tam­bién con la cul­tu­ra, de ahí tie­ne que sur­gir el cam­bio”, había remarcado.En cuanto a los gobiernos de Nés­tor y Cris­ti­na Kirch­ner, Menotti aclaró que “nunca tu­ve con­tac­to con ellos”. Y pese a que indicó que no creo en esa con­sig­na de "na­cio­nal y po­pu­lar". Se expresó además sobre el Papa Francisco al referir que las respuestas siempre están en el terreno sociopolítico: “Es ar­gen­ti­no y tie­ne una re­ce­ta pa­cí­fi­ca de un mun­do me­jor pe­ro no creo que eso se con­si­ga so­la­men­te des­de la fe. Pien­so que los ver­da­de­ros cam­bios se dan des­de el te­rre­no so­cio­po­lí­ti­co. Bien­ve­ni­do sea el men­sa­je de es­pe­ran­za pe­ro hay gen­te a la que se le va la vi­da es­pe­ran­do por co­sas que nun­ca lle­gan, si­guen el ham­bre y las de­si­gual­da­des”.Por otra parte en el marco de sus opiniones sobre la re­a­li­dad del pa­ís, el ex DT mundialista señaló que “no creo que na­da cam­bie si nues­tra na­ción tie­ne ocu­pa­da el 40% de su su­per­fi­cie con só­lo el 6% de la po­bla­ción. Las gran­des ciu­da­des es­tán sa­tu­ra­das de gen­te. Si uno pre­gun­ta cuán­tos ha­bi­tan­tes tie­ne Ber­lín (A­le­ma­nia) te res­pon­den: 2 mi­llo­nes. Acá en La­nús hay 5 mi­llo­nes, en La Ma­tan­za 8 mi­llo­nes. Si no hay un de­sa­rro­llo ge­o­po­lí­ti­co, no hay for­ma de avan­zar por­que to­dos se ha­ci­nan en las gran­des me­tró­po­lis. Don­de no exis­ten po­si­bi­li­da­des la­bo­ra­les pa­ra se­me­jan­te de­man­da. An­tes cuan­do el pa­dre Mu­gi­ca ve­nía a mi ca­sa me con­ta­ba que en la Vi­lla 31 vi­ví­an cua­tro mil, aho­ra son 70 mil per­so­nas las que re­si­den ahí”.En tiempos de marea verde, y en el marco de la lucha feminista por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, Menotti señaló que “es­toy de acuer­do con des­pe­na­li­zar el abor­to por­que han muer­to mu­chas pi­bas jó­ve­nes por no te­ner la po­si­bi­li­dad de ser tra­ta­das. Es­to más allá de lo que pue­da de­cir la Igle­sia, hay que vi­vir en la in­di­gen­cia to­tal, se de­be co­no­cer esa re­a­li­dad an­tes de juz­gar”.En cuan­to a la despenalización de la ma­ri­hua­na, “El Flaco” también había tomado posición: “no creo que sea nin­gún pro­ble­ma su des­pe­na­li­za­ción, me pre­o­cu­pan más las dro­gas sin­té­ti­cas que exis­ten aho­ra, las de las pas­ti­lli­tas”. “Cuan­do era ado­les­cen­te, los clu­bes de ba­rrio brin­da­ban una gran con­ten­ción. Yo prac­ti­ca­ba bás­quet, fút­bol, bo­chas, te­nis y na­ta­ción. Ha­bía gran­des po­si­bi­li­da­des de ocu­par el tiem­po en ese ti­po de dis­ci­pli­nas, sin de­jar de dis­fru­tar de la edad. De­ben dar­se lu­ga­res don­de la gen­te se una y los chi­cos en­cuen­tren una re­pre­sen­ta­ti­vi­dad, un sen­ti­do de per­te­nen­cia a tra­vés de un club o una ca­mi­se­ta. Por eso de­fien­do tan­to al de­por­te, la edu­ca­ción y la cul­tu­ra, por­que allí es­tá la po­si­bi­li­dad de me­jo­rar”, había sostenido.“Hay que re­cons­truir es­pa­cios pa­ra com­par­tir y vi­vir de una ma­ne­ra que nos fa­ci­li­te la su­pe­ra­ción. Si ha­blan de co­ca­í­na, pre­gun­ten ¿cuál es el pa­ís de ma­yor con­su­mo? Es Es­ta­dos Uni­dos, ellos tie­nen mu­cha tec­no­lo­gía y ar­mas, los avio­nes nar­cos in­gre­san lo mis­mo. Acá cre­en que con sa­car a la Gen­dar­me­ría a las ca­lles van a so­lu­cio­nar el te­ma de la in­se­gu­ri­dad y el nar­co­trá­fi­co, no es tan sen­ci­llo, tie­ne un tras­fon­do mu­cho más pro­fun­do. Re­pe­ti­ré has­ta el can­san­cio que hay que re­cons­truir cul­tu­ral­men­te a nues­tro pa­ís”, se posicionaba Menotti.Las mayores críticas que se le hacen es por su labor en los años de la dictadura. Conocido su compromiso político -siempre se ha declarado militante comunista- peligró su puesto luego del golpe del 24 de marzo. Durante unas semanas estuvo convencido de que sus días al frente de la Selección habían terminado (Videla alguna vez declaró: “El técnico era considerado de izquierda y venía de antes, como herencia. Yo pensaba que la continuidad en este caso era importante y no quería que viniera otro, un tipo de derecha, como propiciaban muchos, incluso en la Junta”). Alfredo Cantilo, el nuevo presidente de la AFA, fue su principal sostén. El dirigente dijo que la carpeta con el plan de las Selecciones Nacionales fue lo único serio que encontró al ingresar al edificio de la calle Viamonte.Luego del Mundial 78, su imagen aparecía en publicidades y en tapa de revistas. Hasta tuvo unos micros auspiciados por una petrolera que ATC pasaba todas las noches. Se llamaron El Fútbol de Menotti y con imágenes de los entrenamientos de la Selección y su voz profunda y cavernosa en off difundía sus conceptos futbolísticos (el corto dedicado a Fillol era hipnótico); entre ellos el célebre: “Para entrar hay que saber salir”.Las críticas a Menotti arreciaron desde la vuelta a la democracia. Se lo acusó por su actuación durante el Proceso. Muchos periodistas que habían estado a su lado hasta el 78, después del título mundial notaron un cambio de actitud. Y otros se decepcionaron porque consideraron que con su fama podría haber dicho más cosas de las que expresó. Sin embargo, en esos años casi no se encuentran declaraciones de Menotti complacientes con el régimen. En cada ocasión que se le presentaba exigía el albur de separar fútbol y política. Y cuando aparecieron las solicitadas iniciales sobre los desaparecidos firmadas por personajes públicos de importancia, su rúbrica fue de las primeras en figurar.En las últimas décadas, el pensamiento de Menotti se anquilosó. Quedó en un estado defensivo permanente. Cada vez que fue consultado por el Mundial 78 habla de la cuestión política, defendió a sus jugadores (siempre) y casi no hablaba de fútbol: “Relacionar el Mundial con la dictadura es una postura cómoda y cobarde, porque si entraba la de Rensenbrink, ¿qué iban a decir? Fui usado -solía decir El Flaco-. ¿Qué siento hoy? No lo volvería a hacer. Aunque es fácil hablar ahora. Yo tenía una buena formación política. Sin embargo nadie podía imaginarse que en esas horas se tiraban cadáveres al océano. Si se hubiera sabido, trabajadores, campesinos, intelectuales y futbolistas habríamos salido a la calle a pedir que terminase”.Desde 2019, se desempeñó como Director General de Selecciones Nacionales. Un cargo que, más protocolar que ejecutivo, desempeñó con discreción y tratando de aportar sus consejos y experiencia.El deceso de César Luis Menotti, despertó nostalgia y tristeza, pero sobre todo recuerdos y los usuarios de las redes, referentes de la política, el deporte y la cultura destacaron su gran aporte al fútbol nacional. Menotti con un discurso articulado bien marcado en su prédica, la conducción del primer equipo argentino campeón del mundo, su capacidad para elegir buenos jugadores, y el recuerdo de sus equipos se mantendrá siempre como uno de los referentes del fútbol, no sólo argentino, sino mundial.