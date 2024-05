Ley de Bases: denuncian que el texto girado al Senado no es el mismo que el aprobado en Diputados

IMPORTANTE - LEY ÓMNIBUS



El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto.



Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad.



Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado.



⬇️ pic.twitter.com/zrAQiqw9rq — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) May 7, 2024

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, acusó al gobierno de Javier Milei de presentar el texto del proyecto de la Ley Bases diferente al votado y aprobado en Diputados. El legislador detalló que hubo cambios en dos artículos y exigió que “formalmente se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”. “El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, apuntó el diputado en sus redes sociales.Martínez detalló además en declaraciones radiales que el procedimiento legal para el tratamiento de un expediente en las Cámaras. “Lo que votan los diputados está impreso arriba de las bancas, se llama orden del día, ese es el dictamen de la o las comisiones que intervinieron en determinado momento, Ahora, este texto, el orden del día, puede tener modificaciones que se le introducen en el mismo recinto y lo aprueba el miembro informante, o sea, el diputado que coordina el debate en particular, lo que votan los diputados es el resultado de la orden del día y de los cambios autorizados o introducidos por el miembro informante, eso es lo que se tiene que comunicar al Senado”, apuntó.El diputado presentó al presidente de la Cámara baja las "graves irregularidades" en la transmisión de los textos sancionados en la sesión especial y apuntó que "ha sido modificado el texto puesto en consideración del plenario y que fuera aprobado". Y dio ejemplo de alguna de las modificaciones, entre ellos artículo 151 de la orden del día que tiene que ver con el GNL y en el artículo 170. “Me parece que esto no es una renumeración de artículos, estamos hablando que en dos artículos en el artículo 151 de la orden del día que tiene que ver con el GNL y en el artículo 170 la orden del día, hay cambios de texto y no puede haber cambio de texto y por eso la comunicación realizada al Senado de la Nación es una comunicación nula porque no respeta lo que votaron los diputados”, apuntó.El Senado iniciará este martes por la tarde el debate en comisiones de la ley de Bases y el paquete fiscal. Ambos proyectos obtuvieron la media sanción de la Cámara de Diputados, pero en esta instancia enfrentarán una contienda más adversa. El oficialismo buscará conseguir un dictamen de mayoría el próximo jueves, para poder desembarcar en el recinto de la Cámara Alta una semana después, el 16, a pocos días del llamado “Pacto de Mayo”, convocado para el 25 de este mes en Córdoba.La discusión involucrará a las comisiones de Legislación General; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda. Para defenderlos, fueron invitados altos funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La comisión de Legislación General está encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis); Presupuesto y Hacienda es conducida por Ezequiel Atauche (Jujuy); y Asuntos Constitucionales la dirige Edgardo Kueider (Entre Ríos). Abdala y Atauche son dos oficialistas, mientras que Kuieder compone el bloque Unión Federal, es decir, peronista no kirchnerista.La actividad continuará el miércoles con las exposiciones del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. A su vez, se realizará la reunión, en solitario, de la comisión de Presupuesto por el paquete fiscal con Guberman. El paquete fiscal ya tiene un pie en Diputados por la negativa de varios gobernadores patagónicos a la restitución del impuesto a las Ganancias. En este contexto de cancha inclinada, el oficialismo, través de Francos, y de la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, ya comenzó con las negociaciones tanto con los presidentes de los bloques aliados como con los gobernadores, ya que varios de ellos mantienen fuerte influencia sobre sus senadores, pero no en todos. Kueider es un claro ejemplo de eso.