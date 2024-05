El Gobierno prepara el acto para colocar el busto de Menem en Casa Rosada

El Gobierno prepara un acto el próximo martes 14 de mayo para colocar el busto del fallecido ex presidente Carlos Menem en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada, una fecha que coincide con su triunfo electoral de 1989.Aún no está claro si el presidente Javier Milei participará del acto, pero sí se da por hecha la asistencia de su hija Zulemita Menem y de otros miembros de la familia que integran la gestión libertaria como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.La figura de Carlos Menem es reivindicada por Milei y el riojano además fue homenajeado con un retrato en el flamante Salón de los Próceres de Casa de Gobierno que creó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.Vale recordar que la gestión libertaria semanas atrás dispuso reubicar el busto de Néstor Kirchner, que fue colocado ahora en un sector más retirado del salón, y el lugar que ocupaba la figura del santacruceño quedó reservado para recibir la de Menem.Se trata de un lugar de privilegio de ese salón, a pocos metros del ingreso por explanada que utilizan los presidentes, funcionarios y visitantes ilustres de la Casa Rosada.Un 14 de mayo, pero hace 35 años, Carlos Menem ganó las elecciones presidenciales, que habían sido adelantadas por la crisis inflacionaria que precipitó el fin del mandato de Raúl Alfonsín, poniendo inicio a un proceso político que se estiró por diez años y medio, gracias a la reelección de 1995.Para ubicar el busto de un ex mandatario en ese salón debe haber transcurrido dos mandatos desde su salida del poder, algo que no se había producido cuando Cristina Kirchner decidió emplazar el de su fallecido esposo.En el recinto, que actualmente aloja 27 bustos de ex presidentes, todavía deben ubicarse los de Isabel Martínez de Perón, Fernando de la Rúa y Cristina Kirchner, los tres que ya cumplen el requisito y aún no están emplazados.