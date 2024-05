Kane: Tenemos que frenar los despidos y demostrar fuerza

En diálogo con Política Argentina, el ex diputado bonaerense y dirigente del FIT Guillermo Kane, expresó su posición ante el paro convocado para el jueves 9 de mayo, así como sobre diversos temas de relevancia política y laboral en Argentina.Según las palabras de Kane, este paro de 24 horas representa una oportunidad crucial para que los trabajadores puedan expresar su rechazo ante las medidas de ajuste impulsadas por el gobierno y la aprobación de la Ley Bases. Para él, es fundamental detener los despidos y demostrar la fuerza del movimiento obrero en la defensa de sus derechos.“Hay una expectativa para que este paro de 24 horas sea un canal para que el trabajador pueda expresarse ante este ajuste y la Ley Bases. Tenemos que frenar los despidos y demostrar fuerza”, dijo.En cuanto a la situación en la provincia de Buenos Aires, Kane señaló una notable contradicción en la gestión del gobernador Axel Kicillof. A pesar de su posición crítica hacia el gobierno nacional, Kicillof no ha implementado cambios significativos en la estructura económica provincial. Kane criticó la priorización de recursos en el pago de la deuda provincial y el carácter regresivo del sistema impositivo bajo su administración. Para Kane, sería necesario que Kicillof adoptara medidas más contundentes, como gravar a los grandes capitales y garantizar una mayor inversión en obra pública para marcar una diferencia real en la provincia.“En la provincia de Buenos Aires hay una gran contradicción porque el gobernadorAxel Kicillof se ha posicionado como un crítico al gobierno nacional pero no cambia la estructura económica. Kicillof centra todos los recursos en el pago de la deuda provincial y el sistema impositivo es regresivo”, recalcó Kane al tiempo que sostuvo que “si Kicillof quisiera diferenciarse de Milei deberia tocar a los grandes capitales de la Provincia y garantizar la obra pública”.Por último, Kane abordó la preocupación sobre la reforma laboral propuesta, la cual considera un ataque directo contra los derechos del movimiento obrero al facilitar despidos mediante la eliminación de indemnizaciones. Este retroceso, en su opinión, agrava la situación de los trabajadores, cuyos salarios llevan años en declive. Para Kane, es crucial resistir esta reforma y luchar por la protección de los derechos laborales en Argentina. “La reforma laboral que se propone es un ataque brutal contra el movimiento obrero facilitando despidos al eliminar indemnizaciones. Esto es un retroceso cuando ya sabemos que los salarios vienen en caida libre desde hace años”, concluyó.