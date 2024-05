El crudo informe de la BBC para mostrar el aumento de la pobreza en el gobierno de Milei

La BBC publicó un informe audiovisual mostró los imágenes de la pobreza generada en consecuencia de las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei en menos de seis meses de gestión. La crónica periodística fue realizada por la periodista Ione Wells, quien la semana pasada le realizó una "incómoda" entrevista al Presidente.El informe comienza con un relato que dice:", mientras de fondo se ven imágenes de personas esperando en la fila de un comedor popular para recibir alimento.Inmediatamente después, se presenta el testimonio de una de las responsables del comedor, quien asegura que "ha aumentado la demanda de comedores sociales por parte de personas en situación de calle desde el cambio de Gobierno. No solo hay personas sin hogar, hay familias enteras que vienen en busca de un plato de comida", informó la mujer.Luego, el video denuncia el recorte hecho por el Gobierno a los suministros de alimentos a los comedores y los salarios de las personas que trabajan en ellos.indicó Wells. Ante esto, la periodista regresó a las declaraciones que le hizo el Presidente, quien sigue firme en su postura de que las políticas de shock son necesarias para arreglar la economía "tras años de alta inflación, elevada deuda y elevado gasto público".El informe continúa con un fragmento de la entrevista, en la que Wells le pregunta al dirigente libertario por los argentinos que sienten que están pagando el precio del ajuste que impulsa su gestión, a lo que Milei contestó que eso no es así ya que la mayor parte del ajusteAdemás, denunció que algunos medios de comunicación "para que la gente crea esa mentira.", remarcó el jefe de Estado.Es luego de esa respuesta que la periodista manifestó que la información a la que tiene acceso la gente es la que ve todos los días en los precios de los supermercados y luego le preguntó por el valor del litro de leche en Buenos Aires.Esa fue la pregunta que puso nervioso a Milei quien empezó a titubear en su respuesta:, respondió dubitativamente.Al final del informe, Wells cuenta que los fanáticos de Milei siguen dispuestos a darle tiempo al Presidente pero algunos sectores de la sociedad no pueden esperar mucho más. Así, muestra la imagen de una jubilada que canta canciones en la calle porque con los 190 mil pesos que recibe con su pensión no llega a fin de mes.