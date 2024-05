Macri, complicado y aturdido para ser presidente PRO: entre el asedio de Bullrich y la picadora de Milei

Mauricio Macri se encuentra en una encerrona como la que no tuvo, posiblemente, en el resto de su carrera política: logró el pasado 19 de marzo la presidencia del PRO evitando las internas en el partido que creó en 2005 tras entregarle a su antecesora y hoy ministra libertaria Patricia Bullrich la mitad de los cargos, pero su otrora súbdita le propone una jubilación digna mientras busca fusionar al espacio amarillo con La Libertad Avanza de Javier Milei, que empoderado en la llamativa popularidad que aún tiene negocia con el ex presidente pero impone condiciones

Un componente extraño de la situación es la relación sólida entre Milei y Macri en público, pero que hay dudas de si es tan sólida y qué tanto existe en privado

Bullrich tiene este sábado 18 en agenda un llamativo acto que parece ser conjunto, entre el PRO y la LLA, en la provincia de Buenos Aires. Como un botón para muestra de una hipotética confluencia

En esos términos,. Y en el medio de eso, más inclinado hacia el lado libertario, Bullrich.En concreto, Macri viene postergando su asunción como presidente del PRO, con el argumento formal de problemáticas administrativas y logísticas. Sin embargo, el ex mandatario nacional se hizo del partido hace dos meses y tenía pautada la asunción para este martes. Se postergó. Luego se puso como fecha el 21 de mayo, pero tampoco va a ser. Podría ser una semana después o, incluso, pasar para junio.En el entorno del expresidente confían en que es un tiempista y tiene un plan, que asumirá con el objetivo de hacer refresh en el PRO y que podrá volver a su “identidad original”, la de outsider del sistema político y representante del antiperonismo. O sea lo que le robó Milei.Si bien esas mismas fuentes dicen saber que La Libertad Avanza se quedó con el grueso de sus votantes históricos, creen que eso empezó antes y que no todo está perdido, como dice la canción.Del lado bullrichista del PRO - e incluso en algunas voces macristas se observa la misma sensación, en silencio - ven a Macri "complicado y aturdido" y creen que posterga asumir en el PRO porque no sabe cómo posicionarse. La fusión con LLA no es una alternativa para el ex presidente y, en cambio, es inevitable para su ex ministra.Por eso,. El expresidente busca continuar la estrategia de acompañar al oficialismo en (casi) todo pero sin ser parte, aunque no se lo ve con el timón de ese proceso en sus manos."No le toca ser protagonista. Hay momentos en los que tenés que dejar que el protagonista sea otro", dijo la otrora ministra de Macri sobre éste a LN+, canal que se le atribuye a Macri.. Voces importantes otrora en el PRO, hoy en la oposición dialoguista, dicen en on que eso tiene fecha de vencimiento y lo explican.Uno es, que entrevistado por Luis Novaresio esta semana advirtió que "la presidencia del PRO lo va a llevar invariablemente a Macri a diferenciarse del Gobierno rápidamente y esto, por la personalidad y carácter (de Milei) va a terminar en una ruptura”.No obstante, la realidad al día de hoy es que ninguna variante del PRO, ni la macrista ni la bullrichista, claro, cree que el quiebre sea una opción. Sin embargo, sí hay dirigentes que habría que incrementar las diferencias con LLA de manera más sistemática y orgánica por si, llegado el caso de un declive de la imagen de Milei, la táctica necesaria fuera sacar la cabeza.En el medio hay varios problemas. Uno son las. El consenso es que es inevitable un esquema de alianzas sectorizadas entre el PRO y LLA. La pregunta es el formato, el cómo. Además de la modalidad, cosa que se posterga para el año que viene, la otra clave es cada distritoHay algo que lo saben todos:. Tampoco está claro que el mandatario libertario quiera abrir su partido a una coalición con el macrismo. Pero en el macrismo no está claro cómo pararse ante el gobierno de Milei en lo que queda de este año y, menos aún, el año próximo, si la idea es incluso competir en algunos distritos.En principio, no hay chances de que cambie lo de seguir acompañando al Gobierno desde el Congreso, pero Macri no quiere la fusión con LLA ni va a cogobernar, al margen de lo que hagan algunas de sus figuras. Bullrich dice que es inevitable.. Las versiones se contradicen. El relato oficial arroja que es un vínculo sin cortocircuitos. “Tienen el chat abierto", dicen esas voces, y agregan que hasta a veces el diálogo es "cara a cara, en Olivos, aunque no lo cuenten”.Pero la versión, que podría ser intencionada, claro, que choca con esa mirada sale del bloque del PRO en Diputados, que supuestamente responde a Macri. Dejan trascender que el ex presidente tiene "los huevos llenos" con Milei y su espacio porque inclumplieron acuerdos, como la devolución de fondos de Nación a CABA o la exigencia de cargos distritales en organismos como la ANSES. Las dudas son: ¿La relación es buena sólo en público o también en privado? ¿En privado le clava el visto?En medio de todo está la secretaria general de la presidencia,, que no es que tiene mala relación con Macri sino que directamente no quiere tener vínculo. Y eso es clave, porque es la Milei que en realidad tiene el grueso de la lapicera electoral.De hecho, fue la hermana del Presidente la que encabezó el jueves una reunión con los bloques del PRO y LLA, juntos, en una imagen que se parece mucho a la postal de un oficialismo ampliado y que dio la sensación de que Macri se enteró por Twiter. O por WhatsApp, un rato antes.El encuentro y la foto se comunicaron bajo el compromiso de que las dos bancadas trabajarán en una agenda legislativa conjunta, pero con eje en seguridad, campo que gobierna Bullrich. Sugestivo, por lo menos, acerca de quién va ganando para imponer un camino en el PRO.Otro elemento parlamentario llamativo es la relación ente, que no sólo es vicepresidenta sino titular del Senado, y Macri. Las versiones difieren respecto de si se vieron una o dos veces en privado desde que Milei es presidente. Una, la información consolidada por todas las fuentes, es que se encontraron en Cumelén, en las vacaciones del ex presidente en el sur. Del contenido nadie habló en on. Pero en off, trascendió el interés del ex presidente en conocer si la segunda en la línea sucesoria está en condiciones de estar al frente, de ser necesario. La respuesta, indica la misma versión, fue afirmativa.Como contó Gabriel Sued en Canital,La ministra de Seguridad, en concreto, encabezará un encuentro sobre seguridad en Esteban Echeverría, donde gobierna el peronista antikirchnerista Fernando Gray, acompañada por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; la presidenta del PRO en PBA y esposa de Valenzuela, Daniela Reich; y Sebastián Pareja, principal armador de LLA en territorio bonaerense.El mismo artículo reveló que el sector del PRO bonaerense que conduce, con respaldo de Diego Santilli, no está confirme con la situación y que, en las últimas horas, amenazó con vaciar la asamblea del partido en la provincia mediante una ola de renuncias. La idea es imponer la necesidad de elecciones internas y correr a Reich y que el jefe de bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación se quede con la cabeza amarilla en PBA. El frente está abierto.