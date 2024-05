Máximo Kirchner elogió a Kicillof y descartó internas: "Se inventa y siempre hay vivos que quieren sacar algún provechito"

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, se refirió a las recientes especulaciones sobre una supuesta interna en la provincia de Buenos Aires, desestimando tales afirmaciones como meras invenciones. Enfatizó la importancia de basarse en hechos concretos y no en rumores o intereses creados por determinados sectores. Asimismo, elogió el compromiso y la labor de los funcionarios y funcionarias de La Cámpora que forman parte del gabinete de Axel Kicillof, señalando que los ve trabajar unidos en pos del bienestar de la provincia.

En respuesta a las críticas sobre el liderazgo de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner planteó una reflexión sobre la verdadera naturaleza de la conducción política. Enfatizó que la conducción no debería limitarse exclusivamente a lo electoral, sino que debe abarcar aspectos políticos más amplios. Destacó la importancia de la participación y colaboración de todos en la construcción del liderazgo, señalando que cada aporte es fundamental para el conjunto.

sostuvo en declaraciones a Gelatina.Y añadió:En cuanto al gabinete bonaerense, Máximo elogió la labor deen salud, quien se encuentra llevando adelante importantes acciones como el viaje a Chubut para entregar ambulancias y firmar convenios. Además, destacó el trabajo de, quien junto al ministro de salud presentó un documental que destaca el esfuerzo realizado durante la pandemia.Destacó elpor parte del ministro de Salud provincial. También resaltó el papel de la ministra de ambiente,, destacando la labor conjunta con diversas organizaciones para abordar temas ambientales de manera integral y promover políticas necesarias para el desarrollo sostenible en la provincia., valoró., insistió.Kirchner también se refirió al tratamiento legislativo del Inmobiliario Rural en la Legislatura bonaerense, destacando que fue abordado eficientemente en tres días, a pesar de los comentarios sobre la falta de representación legislativa. Subrayó la importancia de centrarse en los hechos concretos y no en percepciones subjetivas, dejando abierta la posibilidad de discutir aspectos subjetivos en los espacios pertinentes en el futuro.Con críticas a la Ley Bases, Kirchner cuestionó el capítulo de la norma que establece la creación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)., afirmó.En ese sentido, aclaró que, porque promueve “30 años de diferentes tipos de beneficios” a capitales extranjeros. “Es muy dañino, el interior del país es el que más va a sufrir”, pronosticó.Por otra parte, el titular del PJ bonaerense, quien el último lunes convocó a elecciones, habló de las virtudes de Javier Milei para haber llegado a la Casa Rosada.reconoció Máximo Kirchner, y volvió a hacer un meaculpa: “Como no podíamos cumplir con lo prometido, era evidente que se iba a generar el ascenso de personajes de este tipo”.expresó Kirchner.En estesentido, resaltó la influencia y la relevancia de la voz de Cristina Kirchner en el ámbito político. Mencionó un ejemplo concreto en el que la expresidenta abordó la cuestión energética en Quilmes, lo que desencadenó una serie de acciones y reacciones por parte del Gobierno. Esta situación, según él, ilustra cómo las intervenciones de Cristina tienen un impacto significativo en la sociedad y en las decisiones políticas.Además, abordó las críticas hacia la gestión de Alberto Fernández durante su mandato, destacando que no esperaron a que finalizara el gobierno para expresar las discrepancias. Enfatizó que durante el transcurso de su propio gobierno, se fueron señalando aspectos problemáticos que impactaban en la opinión pública y en el ánimo de la población. Según él, era necesario enfrentar estos desafíos en tiempo real, sin postergar las discusiones sobre temas sensibles que afectaban a la sociedad.detalló.También hizo referencias a los "caprichos" del ex ministro de Economía, Martín Guzmán., expresó.Máximo se refirió a las elecciones partidarias a las que llamó para noviembre y enfatizó que su ascenso a la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires no se debió a un gesto de Cristina Kirchner, sino más bien a la solicitud de los intendentes y los compañeros y compañeras del partido., señaló., sentenció.