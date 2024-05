Ricardo Alfonsín criticó la actualidad del radicalismo y apuntó contra Milei por el conflicto diplomático con España

El dirigente y ex embajador Ricardo Alfonsín criticó la actualidad del radicalismo y apuntó contra el presidente Javier Milei por el conflicto diplomático con España."Muchos partidos han perdido calidad en Argentina. Desde mi punto de vista, el radicalismo ha perdido calidad en los últimos años. Y la prueba tiene que ver con lo siguiente, a pesar de que hay muchas pruebas: antes de la campaña, algunos radicales que ocupaban funciones importantes en el Parlamento proponían asociar cuando ya se conocía la manera de pensar de este señor y su personalidad. Proponían asociar a la UCR con La Libertad Avanza, incluso hoy lo proponen. Rifan su historia", señaló en diálogo con Mil Cosas a la Vez por RE FM 107.3.En esa línea, Alfonsín se refirió a la interna que atraviesa la UCR y sostuvo que su deseo es "que se imponga Martín Lousteau en la discusión, quien dice que es necesario revisar el camino recorrido en términos ideológicos desde 2015"."Ojalá esta discusión se hubiera dado antes porque no solamente hubiéramos preservado al partido sino hubiéramos evitado que se cometieran muchos errores en la Argentina", reflexionó.Más allá de su cercanía con Lousteau, el exembajador no señaló a ningún dirigente del radicalismo como culpable de la crisis que atraviesa el espacio. "El partido ha creado a los De Loredo, a los Petri, a los Cornejo. En ese sentido, no podría hacer responsable a nadie en particular. Sí hoy se da una discusión que me parece interesante, que se vio y se puso de manifiesto con el DNU en el Senado", subrayó."Es increíble que haya votado, parte del radicalismo, a favor de ese DNU. Pensar que los radicales se rasgaban las vestiduras junto con el PRO... Ponían el grito en el cielo con el 1% de lo que hace Milei, lo mismo los periodistas. Organizaban marchas por la democracia, hablaban de que nunca había estado en riesgo la democracia desde 1984...", sentenció.Por otra lado, se refirió al escándalo diplomático que desató Milei durante su visita a España: "Mirá que hay que hacer mérito para pelear con España, eh. Es el país con el que tenemos relaciones más estrechas, históricamente. Hay que hacer mérito para enojar así, de esta manera, al gobierno. Si no hay un gesto, de ambos... Yo creo que sí hay disposición de España para recomponer la relación... Pero al Presidente no lo veo con la misma disposición".Y agregó: "Algunas cosas de las que dijo hoy son más agresivas y más directas que las que dijo en aquel acto con Vox... Aunque eso se arregle, la reputación no se repara tan rápidamente. Lo aseguro, no hemos quedado bien".