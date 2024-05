La UTA alcanzó un acuerdo salarial con las cámaras empresarias y no habrá paro de colectivos

Tras la postergación del encuentro de la semana pasada, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Gobierno y las cámaras empresariales llegaron finalmente a un acuerdo salarial y no habrá paro de colectivos.En el encuentro, se acordaron tres pagos no remunerativos de $250 mil que se abonarán en mayo, junio y julio. De esta manera, el salario básico de un colectivero será en el quinto mes del año de $737 mil, a lo que se le sumará $101.160 en concepto de viáticos y la suma no remunerativa de $250 mil. Así el salario ascenderá a $1.088.160.Previamente y ante la amenaza de un paro, el Gobierno convalidó un aumento del 39% en los subsidios que reciben las empresas de colectivos dado que decidió mantener congelados el precio del boleto.Según la Asociación Argentina de Presupuesto, los subsidios al transporte, que representan el 24% de los subsidios económicos, experimentaron una reducción del 52,8% interanual en abril. Ajustado por inflación, la caída acumulada fue del 40,7% en el primer cuatrimestre del año. Específicamente, el transporte aerocomercial no recibió subsidios del gobierno nacional en lo que va del año.Por su parte, los subsidios al transporte automotor descendieron un 57,8% interanual. Mientras tanto, los destinados al transporte ferroviario disminuyeron un 42,8%. En el acumulado del año, los subsidios al transporte automotor y ferroviario tuvieron una caída cercana al 40%.