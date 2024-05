Dólar: porqué continúa la suba del blue y a cuánto cotiza este miércoles 22 de mayo

El dólar blue viene continúa su racha alcista este miércoles 22 de mayo, cotiza $1.210 para la compra y $1.240 para la venta en las cuevas de la City porteña. En lo que va de esta semana tuvo un aumentó de $110 y se ubica en máximos nominales desde mediados de enero en tanto que la brecha con el oficial es ya del 38,2%, la más alta desde febrero.Tras escalar el lunes hasta $1180, su precio nominal más alto desde febrero, ayer el dólar informal subió otros $50 y quedó en $1230 en cuevas y arbolitos debido a tres factores:Es que el BCRA resolvió bajar la tasa de política monetaria en estos cinco meses y ya se sitúa en el 40%,. Mientras tanto, la entidad está comprando dólares de manera sostenida aunque no en los niveles esperables para esta época del año, cuando la liquidación de la cosecha suele estar en su mejor momento (viene comprando alrededor de u$s150 millones diarios, cuando el promedio de otros años es u$s250 millones).Otro de los factores, son las presiones devaluatorias, ya que el mercado viene señalando que el dólar oficial viene atrasado con el ritmo de crawling peg del 2% mensual, lo que se percibe principalmente en los financieros, que también marcaron subas en los últimos días.En declaraciones a Ámbito el analista financieroindicó que "todos los tipos de cambio están subiendo" y lo consideró "lógico" al tener en cuenta que la inflación de noviembre a hoy fue del 120% y el dólar trepó alrededor de un 30%/35%. Para Buteler la baja de tasas fue lo que terminó de justificar esta suba rápida y, aunque no considera que sea un movimiento para alarmarse."", señaló.Sin embargo, por el momento, Buteler señala que no ve "que el Gobierno vaya a modificar su política monetaria por los movimientos en el dólar".En ese contexto, la gran pregunta es qué elementos podrían frenar el alza del blue. "Puede durar un poco más, hasta que el mercado encuentre un nuevo punto de equilibrio", consideró Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio al respecto.Y señaló que no hay que olvidar qupara atender pagos por aguinaldos, adelanto vacaciones de invierno, etcétera, que cambia en la segunda. Así, según su visión, a medida que se acerca el comienzo del nuevo mes, "estamos cerca de encontrar límites a las subas".