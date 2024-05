Guerra en el PRO: Macri operó a cielo abierto para sacarle la conducción en PBA a Bullrich

Luego del quiebre definitivo de Juntos por el Cambio, el PRO no pudo recomponerse del todo y sigue en sanación. Mientras Mauricio Macri asume nuevamente las riendas del partido a nivel nacional, los pesos pesados del PRO bonaerense se acercan a los libertarios y a la ministra Patricia Bullrich, en un movimiento que dejó salpicaduras.Diego Valenzuela, intendente cercano a Bullrich, y Daniela Reich, presidenta del PRO bonaerense y esposa de Valenzuela, son dos de los dirigentes que trazan lasos con el Gobierno y apuestan a una unión PRO-libertaria, marcando distancia de Macri y de la nueva conducción del PRO.El pasado fin de semana, Valenzuela, Reich y Bullrich encabezaron un acto en el que presentaron "Apertura Republicana", un ala interna de liberales del PRO, marcando una vez más distancia de Macri y en una señal de apoyo a Javier Milei, que en estas horas busca los votos para conseguir su Ley Bases y el paquete fiscal. Y los legisladores del PRO serán claves en esa odisea.Sin embargo, la decisión de los bullrichistas no cayó para nada bien en el espacio amarillo bonaerense, y más de la mitad de los miembros del Consejo Directivo presentaron la renuncia, en un claro mensaje de rechazo a la conducción Valenzuela - Reich, y a la idea de alinearse con el oficialismo. A todo esto, Macri buscará poner a alguien cercano en la conducción del PRO en la Provincia.Todo indica que los problemas giran en torno a Javier Milei. Hace algunos meses hubiese parecido raro, ya que el propio Macri fue quien hizo campaña a favor de Milei casi con la misma euforia que hacía campaña para Patricia Bullrich, su candidata, y quien a su vez era la que se paseaba por los medios defenestrando a Milei. Ahora las cosas cambiaron y mucho: Mauricio Macri es el nuevo presidente del PRO y se aleja de Bullrich; y Bullrich es ministra de Milei y se aleja de Macri.Y en medio de esta disputa de "Milei si o Milei no" aparecen los otros miembros del espacio. Cristian Ritondo, por ejemplo, quien se mantiene cercano a Macri y sería el apuntado para disputarle la conducción del PRO bonaerense a Daniela Reich, es uno de los que presentó la renuncia.Diego Santilli, que si bien fue candidato a gobernador bonaerense en la lista contraria a la de Bullrich, es uno de los dirigentes amarillos que públicamente se alinea al oficialismo. Defiende la Ley Bases, espera que los legisladores voten el paquete fiscal y varias veces elogió al Gobierno nacional. Sin embargo, lejos de alinearse con Bullrich, es otro de los que este jueves presentaron la renuncia.Todo comenzó cuando Javier Milei gana las elecciones y asume a la presidencia. En ese entonces, Patricia Bullrich decidió "abrirse sola" y llegó a un acuerdo con Milei, a quien había defenestrado durante toda la campaña electoral, para ser su ministra de Seguridad. Es un área en la que ya contaba con experiencia, pero a su vez generó chispas con Victoria Villarruel, ya que era la designada para dirigir esa cartera, aún siendo la vicepresidenta de la Nación.En su momento, Bullrich aseguró que no le debe "pedir permiso a nadie" y recalcó que representa "una parte mayoritaria del PRO" porque ganó las elecciones PASO frente al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.Recientemente, Macri reemplazó a Bullrich como presidente del PRO y tomó las riendas del espacio luego de la renuncia de la ahora ministra de Seguridad. Durante su presentación, que fue por Zoom, el expresidente de la Nación la plantó y la dejó afuera de la convocatoria, en un claro mensaje de distanciamiento. A todo esto, desde las redes sociales del espacio lanzaron un mensaje un tono provocador: "Volvimos".