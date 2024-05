Solicitaron inspeccionar los galpones donde el Gobierno retuvo alimentos que eran para comedores

Avanza la denuncia contra el Ministerio de Capital Humano por los más de 5 millones de kilos de alimentos el Gobierno retiene y no entrega a los comedores. Ahora la Justicia solicitó inspeccionar los galpones donde se encuentran los mismos y ampliaron la denuncia contra la ministra Sandra Pettovello.El pedido fue realizado por la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros donde se solicita ante el fiscal la inspección ocular de los galpones ubicados sobre la Av. Julio Argentino Roca 4851, en Villa Martelli. Y ampliaron la denuncia contra la titular de la cartera de Capital Humano por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público. "La Lic. Sandra Viviana Pettovello tiene en al menos dos centros operativos pertenecientes a la dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano casi cinco mil toneladas de alimentos sin entregar", se describe en el pedido realizado por la asociación.A su vez, se detalla que en mencionado lugar "habría la friolera de 2.751.653 kg de alimentos disponibles para su entrega, mientras que en el Centro Operativo Tucumán habría 2.269.078 kg de alimentos listos para su entrega".La noticia se da luego de que el Gobierno reconociera que retiene alimentos de los comedores. El miércoles en conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni expresó: "Con respecto a los alimentos, efectivamente existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir". "Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener", agregó.Según la información oficial, el stock de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán sin entregar incluyen:- Yerba Mate, 3.146.707 kilos- Leche en polvo, 1.173.815 kilos- Aceite, 479.261 botellas de 900 ml- Puré de tomate, 137.796 kilos- Garbanzos, 81.148 kilos- Harinas de trigo y maíz, 20.416 kilos- Locro, 15.010 kilos- Arroz con carne, 13.629 kilosAdemás hay cantidades menores de arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo.