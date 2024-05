Milei prometió bajar impuestos y crear un Consejo de Mayo si el Congreso aprueba su Ley Bases y el paquete fiscal

El presidente Javier Milei encabezó el acto central por el 25 de Mayo en la capital de Córdoba, donde prometió una "reducción significativa" de los impuestos y la creación de un Consejo de Mayo si se aprueba la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso. También supeditó esas promesas a la firma del Pacto de Mayo.“El 25 de Mayo es una fecha histórica para los argentinos, pero especialmente importante para nosotros. Mayo para nosotros es más que una fecha en el calendario, es una doctrina, un conjunto de ideas y principios que representan lo mejor de la tradición argentina. Es un concepto, es una idea que resume en dos principios:”, expresó el Presidente al comienzo de su discurso.Bajo esa premisa, sumó: "No puede haber causa legitima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir la Nación. No hay especulación ni ambición que justifique su empobrecimiento. Por eso, quiero anunciar hoy no solo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de mayo sea una realidad de argentina sino que además, el Poder Ejecutivo creara el Consejo de Mayo"."Luego de la firma del pacto y cuando estén sancionadas la Ley Bases y el paquete fiscal,para completar esta sagrada tarea”, reiteró Milei ante una gran cantidad de personas que coreaban por la Ley Bases.En ese sentido, detalló que “el Consejo de Mayo estará integrado por un representante del Gobierno Nacional, uno de las provincias argentinas, un representante de la Cámara de Diputados, otro de la Cámara de Senadores, uno de las organizaciones sindicales y uno del empresariado argentino. Tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el acuerdo de Mayo”.Luego, anunció que "una vez que estén aprobadas la Ley Bases el paquete fiscal, el Gobierno nacional avanzará en una. Empezando por el impuesto PAIS, un impuesto extorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico”.Durante su elocución, los presentes no sólo coreaban por el mega proyecto de ley del oficialismo sino también por "el Messi de las Finanzas": Luis Caputo.En ese marco, no dudó en elogiar al ministro de Economía: "Este gigante. En la última estimación, fue de 3,4% y todos los precios siguen bajando. Y es increíble que durante 100 años nos estropearon la cabeza diciendo que eso no se podía. Hoy estamos subiendo en popularidad y ¡mi ministro se convirtió en un rockstar!".Por último, reconoció que "estos meses han sido díficiles" para los argentinos, pero lo adjudicó a "la peor herencia" de los últimos años y al "cierre de un ciclo en la política". "Que las fuerzas del cielo nos acompañen", cerró.