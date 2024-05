Los senadores recibirán un aumento de sueldo y cobrarán $8 millones por mes a partir de junio

En el marco de la discusión por la Ley Bases y el paquete fiscal, los senadores de la Nación vuelven a ser noticia porque a partir del mes que viene sus sueldos volverán a incrementarse en mayo como consecuencia de la paritaria de los trabajadores del Congreso Nacional.Los trabajadores del Palacio Legislativo tendrán un incremento en mayo de 9% (2% retroactivo a abril y 7% de mayo) y como la dieta de los legisladores quedó enganchada a la paritaria, la de ellos también ajustará ese porcentaje.A partir de esto, es que los sueldos de los 72 senadores que conforman la Cámara Alta pasará de $7 millones bruto a $8 millones, a partir del mes que viene. Durante el último mes cobraron $ 4,5 millones en mano y ahora superarán los 5 millones de pesos.El texto que se refiere a las dietas que acordaron los bloques con Villarruel señala que pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos -de $1.800-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, se agregará una dieta a las 12 actuales para compensar el aguinaldo.El aumento fue votado en el recinto pero, aunque los legisladores libertarios señalaron que no lo acompañaron porque entendían que la política tenía que hacer el esfuerzo, ninguno lo donó ni hizo nada al respecto como hicieron otros dirigentes en esa misma situación.El incremento salarial que había generado rechazo de buena parte de la sociedad también generó que los diputados elevaran sus reclamos al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien prometió que iban a abordar el tema una vez concluído el debate de la ley Bases. Esto pasó hace un mes y no hubo ningún cambio.Hasta antes de este nuevo aumento de las dietas, los parlamentarios de la Cámara baja cobraban entre $ 2,5 y $ 3 millones menos que sus pares de la Cámara Alta.