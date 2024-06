Cada vez menos amarilla: Bullrich perdió la votación en el PRO por 17 a 2

Las intenciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien pelea con el diputado Cristian Ritondo por la conducción del PRO bonaerense, quedaron disipadas. Es que el Consejo del partido se reunió en Lanús para avanzar con la renovación de autoridades y los consejeros de la ministra perdieron la votación por 17 a 2.

De esta forma, la situación pone al ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal en un camino limpio hacia la presidencia del PRO bonaerense.Según informó LPO, Felicitas Beccar Varela, del riñón de Bullrich, quiso impugnar pero terminó dando quórum. La diputada de la ministra que rompió con el PRO se quiso llevar la caja y le dijeron: "Te llevas la gloria, pero no la caja"Cabe señalar que el proceso para elegir a las nuevas autoridades estará a cargo del ex intendente de Lanús y actual ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, hombre de Jorge y Mauricio Macri y aliado de Ritondo en el Club Independiente.