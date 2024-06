Desmanteló un sistema putrefacto: El Gobierno reiteró su respaldo a Pettovello y adelantó que "una mujer" reemplazará a De la Torre

En medio del escándalo, las denuncias de corrupción y los despidos, el vocero presidencial,, volvió a respaldar este lunes a la ministra de Capital Humano, y adelantó que”, insistió Adorni esta mañana en su conferencia de prensa habitual desde Casa Rosada y remarcó: "El Ministerio de Capital Humano desmanteló un sistema putrefacto heredado por gestiones pasadas”.En ese contexto, luego de que se aparta al ahora ex secretario de Niñez y Familia y se lo culpara de la retención de los alimentos próximos a vencer y de las contrataciones ilegales, el vocero adelantó: “Hay una mujer que reemplazaría a De La Torre y que informaremos en su momento quién será”.”, agregó.Adorni también desmintió que la ministra haya presentado la renuncia en algún momento: “El Presidente no interviene en los ministerios, siempre estuvo informado de todo. El apoyo público a la ministra fue genuino, no se termina de entender que somos un equipo muy unido”, dijo.Alineado con las críticas de Milei, quien giró daros al kirchnerismo y responsabilizó al frente de amenazar a sus funcionarios, Adorni dijo: “Es lógico que los organismos parasitarios se resistan cuando se intenta erradicar la enfermedad”. “Lo dijo del Presidente, estamos frente a gente sin escrúpulos, sin ningún tipo de miramiento para contar plata sucia dentro de una cueva, para revolear bolsos en un convento, hacer pactos con terroristas o actuar de manera extraña ante el fallecimiento de un fiscal”, siguió.Además, presentó de manera formal el nuevo sistema con opción a compra con el sector privado para cuando ocurra una catástrofe, que el asesor Federico Sturzenegger había anunciado. “. Eran para emergencias. Los proveedores deben tener transparencia y poder proveernos en forma inmediata en caso de catástrofe. Ese stock tiene que ser permanente. Lo interesante es que ni siquiera va a haber intermediarios dentro del Estado. Directamente vas a hacer el acuerdo con el que acopie los alimentos”, precisó.Y aseguró que la distribución de los alimentos próximos a vencer comenzará hoy porque “va a por otro canal”.