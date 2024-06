Confirmado el paro de trenes para este martes: a qué hora arranca y a qué líneas afecta

Este lunes habrá una reunión para terminar de confirmar el paro que será de 24 horas para este martes. La Fraternidad, gremio que agrupa a los trabajadores de los trenes, informó que habrá un nuevo paro el próximo martes 4 de junio, en el reclamo a una mejora salarial de los trabajadores.La medida, que será por 24 horas, ya había sido confirmada por el titular del gremio, Omar Maturano, el pasado jueves cuando, en primera medida, los trenes brindaron servicio, pero circulando a 30 kilómetros por hora, retrasando las formaciones y provocando demoras y cancelaciones.Pese a dicho anuncio, el Gobierno hizo una convocatoria para el próximo jueves, sin embargo, desde el gremio realizarán una reunión, este lunes sobre el mediodía, para terminar de definir la medida de fuerza que afectará a miles de usuarios.Los trabajadores ferroviarios leEl Gobierno les otorgó aumentos de un 2% en abril y un 7% en mayo, valores que están por debajo del índice de inflación.En referencia a las complejidades del trabajo de los maquinistas, el gremialista, Omar Maturano, explicó que el conductor de trenes “no se puede equivocar”., relató.En medio de la descripción de las dificultades de la tarea de los maquinistas ferroviarios, el titular de La Fraternidad reveló: “Nosotros tenemos 30 arrollamientos en nuestra carrera. Ni un policía mata a tantas personas. Un soldado que fue a Malvinas no mató a 30 ingleses”. “Nosotros nos jubilamos con un promedio de 30 muertos. Con el estrés postraumático que sufre el conductor, al jubilarse, cobra la jubilación cinco años, después la compañera cobra la pensión. Porque está estresado, medio loco, o un infarto. No se acuerda del muerto 29, se acuerda del muerto uno y el dos, que no se borran más de la cabeza”, definió.