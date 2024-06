Diputados: se debate una nueva fórmula jubilatoria, pero los dialoguistas bloquearon el financiamiento educativo

la oposición en su conjunto logró este mediodía el quorum en la Cámara de Diputados para debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que contradice al DNU 274/2024 que Javier Milei firmó en marzo y recompone los haberes perdidos ante la inflación, pero en cambio los sectores "dialoguistas" bloquearon el intento de Unión por la Patria de incluir en la votación la restitución del FONID y el financiamiento universitario

En un duro revés para el oficialismo,El quorum para la nueva fórmula jubilatoria se alcanzó con la presencia de Unión por la Patria y sus 99 diputados, y las bancadas de la UCR –impulsor de la sesión especial-, de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la izquierda. Entre todos sumaron 141 legisladores. Los espacios oficialistas, es decir la Libertad Avanza y el casi oficialismo del PRO, se sentaron en sus bancas una vez que arrancó la sesión.La propuesta tanto de UP como de los bloques dialoguistas es introducir un 8,1% adicional a ese 12,6% para llegar a un total de 20,6% de recomposición, equivalente a la inflación del mes de enero que se perdió en el empalme entre la fórmula de movilidad anterior y la establecida por el Gobierno a través del DNU.La propuesta opositora sucede pese a la negativa del Gobierno a través de la amenaza del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien esta mañana cuestionó la búsqueda de la oposición. “Cuando uno expresa la voluntad de otorgar un beneficio tendría que decir con toda claridad de dónde salen los fondos. El Gobierno ha expresado con esa misma claridad que no tiene recursos disponibles”, advirtió, pese a que en la propia Ley Bases el Poder Ejecutivo se desfinancia, por ejemplo, con la baja del impuesto más regresivo, o sea Bienes Personales.Desde la oposición de Unión por la Patria y también el FIT ensayaron intentos por citar a la ministra de Capital Humano a comisiones e interperlarla en el recinto, respectivamente, en el marco del escándalo de corrupción y causas judiciales que enfrenta el Gobierno por su responsabilidad en no haber repartido entre los sectores más vulnerables más de cinco mil toneladas de alimentos, acopiados en dos depósitos de su cartera, y además por la presunta contratación irregular de "ñoquis" a través de dinero de una ONG que debía utilizarse para otros fines.Sin embargos, ambos intentos fueron obturados por el oficialismo y el no acompañamiento de la oposición dialoguista, ya que para las dos cosas se requería las tres cuartas partes del cuerpo.La propuesta de Germán Martínez, jefe de la bancada de UXP, no prosperó. El oficialismo y los libertarios votaron en contra, al igual que los bloques de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. En tanto la mayoría del radicalismo se abstuvo, salvo los diputados Mario Barletta, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura, que votaron la propuesta de Unión por la Patria. Según anticipó la diputada Karina Banfi (UCR), mañana la Comisión de Salud citará formalmente a la ministra Pettovello.Pero no fue en el único tema que la oposición dialoguista fue protagonista de la sesión, ya que tampoco acompañó la propuesta de Unión por la Patria de incluir en la sesión el tratamiento de la restitución del FONID - los recursos que Nación giraba a las provincias para complementar el pago de salarios de docentes - y una normativa para garantizar el financiamiento a las universidades nacionales.La moción pedida por Blanca Osuna para tratar los proyectos sobre el FONID recibió 122 votos a favor, 110 en contra y una abstención, mientras que el pedido de Pablo Carro para incorporar los dictámenes sobre financiamiento universitario cosechó 120 votos afirmativos, 110 rechazos y dos abstenciones.