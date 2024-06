Frente al escándalo de los alimentos retenidos: Zago admitió que hay funcionarios "sin experiencia" en el Gobierno

El diputado de La Libertad Avanza (LLA)admitió este miércoles queen el Gobierno de Javier Milei, en medio de los escándalos que golpean al Ministerio de Capital Humano, tras conocerse la retención de 5 millones de kilos de alimentos que llevó a que destapara diferentes hechos de corrupción en la cartera. Además aseguró poner "las manos en el fuego" por la ministra Sandra Pettovello."La ministra (Pettovello) está manejando un Ministerio complejo y complicado.", aseguró el legislador libertario y señaló que la funcionaria ha actuado "con equivocaciones, puede ser, con funcionarios que no funcionaron, sí señor, y la ministra ha pedido su renuncia. Pero de ninguna manera con maldad, o que no saben las cosas, o que hubo curro o robo como dicen por ahí".En declaraciones a Radio Re, el exjefe de bloque de LLA que fue eyectado de la titularidad de la banca tras una disputa interna, se refirió de esa a la situación que impulsó acusaciones cruzadas en el Gabinete, demandas en la Justicia Federal y despidos de funcionarios, entre ellos, el exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia,denunciado por la propia ministra de "falta de transparencia" ante la Oficina Anticorrupción.Al respecto Zago admitió: "". Y expresó su deseo de que no se encuentre "ningún producto ya vencido y que pueda ser utilizado por la población", entre los alimentos retenidos que comenzaron a repartirse el martes.Al ser consultado sobre la media sanción que tuvo en la Cámara de Diputados el proyecto para aumentar las jubilaciones mes a mes según inflación, Zago respaldó la posición del presidente Javier Milei de cuidar el "déficit cero" ya que no se pueden responder "todos los pedidos" de la sociedad.Sin embargo, le pidió al Gobierno "hacer un esfuerzo" para otorgar a los jubilados una recomposición en sus haberes por la devaluación del mes de enero. "Le decimos al Gobierno que haga el esfuerzo y que sea como sea, en una cuota, dos, o en un bono, que le busque la manera y considere dar ese 8,1% (del haber perdido por los jubilados)", señaló. En ese sentido, el legislador libertario señaló en que los jubilados están realizando "un esfuerzo" y le pidió al sector agropecuario, al que cuestionó por "no liquidar la soja" que también "haga un esfuerzo"."Mirá qué esfuerzo que hacen los jubilados. Como no lo puede hacer el sector del campo e industriales Todos tenemos que poner un poquito en juego en esto. Ahí vamos a encontrar la solución", planteó Zago y remarcó: "El esfuerzo no sólo lo tienen que hacer lo sectores que menos tienen sino también los que más tienen".