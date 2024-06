Ley de Bases y paquete fiscal: Villarruel acordó dinámica con los jefes de bloque del Senado

En la previa al debate de laen el Senado, que se tratarán este miércoles desde las 10, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta,, encabezó la reunión de labor parlamentaria con los jefes de bloques para diagramar la sesión.Este miércoles se espera una larga jornada en el Senado, ya que se acordó que. A esto, se sumarán miembros informantes y cierres para los jefes de bloques. Por lo que se preveé que sesión se extienda hasta la madrugada del jueves, quizás con un cuarto intermedio entre Bases y paquete fiscal.Pasadas las 18 horas del lunes, los líderes de cada bloque se reunieron en el despacho de Villarruel con el objetivo de definir la modalidad de votación tanto de la ley Bases como del paquete fiscal, que ya lograron la media sanción en Diputados. “”, expresaron fuentes del Senado a Ámbito, aunque no hubo deacuerdos.Para acortar la jornada definieron queLa sesión estará presidida por el senador, ya que Villarruel estará asumiendo las funciones de titular del Ejecutivo por el viaje de Milei a Europa para participar de la reunión del G7 en Italia. Abdala será el informante del dictamen del oficialismo y además podrá tener voto doble si se da el escenario de empate. En tanto,"Tiempos: veinte (20) minutos por interbloque, diez (10) minutos por orador y veinte (20) minutos por cierre (con excepción del Senador Mayans). En lo posible, el número de oradores será de 20 Senadores por cada OD, correspondiendo diez (10) al interbloque del Frente de Todos y diez (10) al resto de los bloques políticos", expresa el acta de la reunión.En en particular señala: cinco minutos para quien realiza la propuesta y diez para los informantes. "", agrega el texto.En estas horas el oficialismo finaliza las últimas negociaciones, ya que si bien confía en tener los votos asegurados para la aprobación en general, persisten las dudas en otros sectores. Entre. "No le sobra nada", dijeron en la oposición dialoguista. Ese hecho llevó a los gobernadores de Juntos por el Cambio a emitir un documento de apoyo al proyecto del Gobierno, aunque alguno de ellos lo firmó "con incomodidad".