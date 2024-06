La Policía negó la tentativa de ingreso a la casa de Sandra Pettovello

Sandra Pettovello denunció que dos personas vandalizaron su domicilio e intentaron ingresar a su interior. El incidente surge luego de que la ministra de Capital Humano resistiera la renuncia de varios de los funcionarios a su cargo y las denuncias por errores en la logística para la entrega de alimentos que estaban por vencer.Sin embargo, la policía confirmó que no hubo tentativa de ingreso a la casa de Pettovello. El periodista Tuny Kollman explicó en C5N, que desde la Policía Bonaerense precisaron que los agentes de esta fuerza se trasladaron hasta un barrio privado de tres hectáreas, tras recibir el llamado de personas que dijeron escuchar “ruidos en los fondos del predio".Al arribar al lugar, los uniformados conversaron con el dueño del complejo de viviendas, quien detalló que los sonidos provenían del Lote 04, propiedad de Pettovello, aunque al realizar el rastrillaje pertinente, no se detectaron “anomalías visibles, ni daños, ni faltantes”.Según la denuncia, los agresores cortaron el cerco eléctrico que rodea la vivienda de la integrante del Gabinete del presidente Javier Milei, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, pero no lograron entrar a la casa, ya que huyeron cuando sonó la alarma de seguridad.El hecho ocurrió en lunes en la madrugada, los sospechosos rompieron el cerco electrificado que ella tiene en su vivienda. Según denuncian desde el Ministerio, fueron al menos 2 personas que intentaron vulnerar la seguridad y, luego, se retiraron rápidamente.Pettovello no se encontraba en el inmueble a la hora del ataque, por lo que fueron los vecinos del lugar los que realizaron la denuncia. Por lo pronto, las autoridades nacionales decidieron reforzar los efectivos de la Policía Federal que la suelen custodiar.Esto surge en un contexto en el que hay otra denuncia de Leila Gianni, quien en las ultimas horas recibió llamadas en las que se hacían pasar por uno de sus hijos con datos personales y amenazas. "La Ministra Sandra Pettovello y todo su equipo están dando una batalla contra la corrupción como nunca se había visto en la historia. ¿Se dan cuenta porque todo el tiempo operan a la Ministra? Mientras gestiona termina con los curros. Algunos 'críticos' prefieren a los chorros", comentó Milei.