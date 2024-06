Tiembla la Ley Bases en el Senado: dos legisladores de Santa Cruz anticiparon que no darán quórum

En este escenario, incluso si el Gobierno retiene todos las voluntades de los indecisos, la votación quedaría 36 a 36. De esta forma, desempataría la presidencia del Senado, que está en manos de Victoria Villarruel o bien de Bartolomé Abdala, dado que la vicepresidenta de la Nación debe encargarse de Casa Rosada al momento que Javier Milei cumpla sus compromisos internacionales en el marco del G7. Ese voto sería presumiblemente a favor de la legislación. En cambio, si 36 senadores no dan quórum, la sesión se cae.

A horas del debate por la Ley Bases en la Cámara de Senadores, los legisladores santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia anticiparon que no darán quórum para la sesión de este miércoles y que quitarán del temario el proyecto. De esta manera, frustrarían las aspiraciones del Gobierno de finalmente conseguir una victoria parlamentaria de peso.Para conseguir quórum, el oficialismo y los dialoguistas dependerán de dos radicales: Maximiliano Abad y Martín Lousteau. El primero no habla hace más de una semana y el segundo va con un dictamen propio.“Desde nuestro bloque, nosotros hoy creemos que la prioridad no es la ley Bases. Son los jubilados, y entendemos que, para el eventual caso que el paquete fiscal sea aprobado y el Gobierno nacional no tenga ninguna excusa para pagarle a nuestros jubilados”, explicaron los senadores en una serie de vídeos enviados a los periodistas acreditados en la Cámara alta.Y agregaron: “Por eso le pedimos a los senadores, nuestros compañeros, que. Que primero se trate el paquete fiscal junto al tema de los jubilados y después, la Ley Bases. La única forma de poder saber nosotros que el Gobierno nacional va a cumplir con los eventuales cambios en una ley, si nosotros logramos salvar Aerolíneas, sacar Ganancias, es realmente que cumplan si primero se trata una ley que pasa a la Cámara de origen -en referencia a Diputados-, ellos ratifican lo que hizo Senadores y después tratar el resto".En conclusión, Carambia y Gadano quieren que mañana no se trate primero la Ley Bases. Apuntan a quitarla del temario. Luego, votar el paquete fiscal con los cambios que introdujo la oposición dialoguista en la comisión de Presupuesto y Hacienda. Seguido a ello, incorporar al debate la iniciativa sobre jubilaciones y sancionarla. Después, que la Cámara baja le “cumpla” a los senadores y ratifique -sin insistir con ningún punto de la versión original- el paquete fiscal. Y, recién allí, retomar la discusión de la Ley Bases.Además, los senadores santacruceñosde funcionarios del Poder Ejecutivo y lobby minero: “Hace varios días que estamos sufriendo presiones del Gobierno, no cumplieron y ya quieren cambiar lo que habíamos hablado". Parte de lo negociado con el espacio que responde al gobernador Claudio Vidal era aumentar el porcentaje de regalías mineras. Ese acuerdo, indican en el bloque, se dio con el jefe de Gabinete Guillermo Francos cuando estaban apremiados por la falta de las firmas necesarias."Ayer (por el lunes) la vinieron a ver a Natalia para decirle que había intención de cambiar el artículo”, confesó Carambia. En el despacho patagónico señalaron a senadores de La Libertad Avanza como artífices del apriete pro minería.