El Gobierno busca que Bases y el paquete fiscal se voten en Diputados en 10 días y sin los cambios del Senado

el gobierno libertario que encabeza Javier Milei blanqueó dos elementos que trazan el camino de la discusión para lo que resta del mes, tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal que produjo el Senado esta mañana: en primer lugar, que buscará que la sesión para su sanción definitiva sea en la última semana de junio, es decir dentro de 10 días; y en segundo orden, que pese a que el éxito fue producto de la negociación con la oposición dialoguista, intentarán que la Cámara baja vote el proyecto original y de esa forma elimine las modificaciones que se introdujeron esta mañana

Envalentonado con lo que se lee como un triunfo político,El vocero presidencialaseguró en su conferencia de prensa de este jueves que espera que los proyectos sigan su curso normal en la que Cámara Baja y coincidió con las declaraciones previas del jefe de Gabinete,, respecto de que insistirán con los títulos que fueron descartados por el Senado."El trámite legislativo sigue todavía no está terminado, veremos qué es lo que ocurre en Diputados", remarcó el funcionario desde la Casa Rosada.Sus dichos tienen que ver con que dado que el Senado introdujo cambios en diferentes partes de la iniciativa oficialista que tenía media sanción de Diputados, ahora el proceso continuará en la Cámara baja, donde se generó el proyecto de ley, y allí se resolverá si se avalan las modificaciones de la Cámara alta o si se da apoyo a la versión original.En ese marco, los periodistas acreditados le preguntaron a Adorni si el Gobierno ya tiene la fecha definitiva de cuando será el debate en Diputados., respondió.Interpelado acerca de la posibilidad de que se encuentren sorpresas o que haya más cambios, Adorni exhibió el envalentonamiento del Gobierno: "La mayoría de la Cámara de Diputados aprobó una ley, entendemos que seguirá la misma lógica. Las mejoras que vengan de Senadores se aprobarán".Si bien el oficialismo eliminó las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, la TV Pública y Radio Nacional, entre otros cambios, Adorni aclaró que "todas las empresas públicas son pasibles de privatización" y reafirmó que la idea del Gobierno no es "cerrar las empresas" sino que "todo lo contrario, salvarlas".Francos había anticipado más temprano, en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, que el oficialismo intentaríaEs que el Senado sancionó la iniciativa impulsada por Casa Rosada, pero eliminó los capítulos que bajaban el mínimo no imponible de Ganancias y modificaban el esquema actual de Bienes Personales.Francos aseguró que está convencido que la Cámara baja terminará sancionando la redacción original de la ley para ambos tributos y criticó a la oposición por afectar los recursos que recibirán sus provincias.“¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias hayan votado en contra de estos temas que son los que más recursos coparticipables generan?”, se preguntó Francos.Y agregó: “Yo he hablado con todos los gobernadores que han querido reunirse conmigo y todos estaban esperando esta ley para incrementar sus recursos fiscales y poder lograr el equilibrio, entonces no se entiende que los senadores que representan a las provincias no hayan acompañado a sus gobernadores que estaban esperando estos fondos; estas cosas son las que a veces generan indignación hacia la política”.Llamativamente, fue Francos el principal negociador del Gobierno de ambas leyes aprobadas esta mañana y, sin dudas, avaló las concesiones para que el Senado le de aval. No obstante, a sabiendas de que el escenario en Diputados es más sencillo y que allí se pueden borrar de un plumazo los cambios de la Cámara alta, ahora lo blanqueó.El funcionario calificó como “un triunfo impresionante” el resultado de la votación, pero acto seguido reconoció que intentarán insistir con otras reformas que fueron marginadas por la oposición en la Ley Bases.Francos respondió, además, a las críticas de los senadores que aseguraron durante el debate que al Gobierno le falta gestión. “En 6 meses sacamos a la Argentina de la cesación de pagos, de la hiperinflación y de todos los peligros que nos estaban esperando para desatarse en la Argentina”, dijo.Por otro lado, y consultado en Radio La Red, ratificó la convocatoria que realizó el presidente Javier Milei para coordinar con todo el arco político 10 políticas de largo plazo, y le envió un guiño al gobernador de Tucumán, el peronista Osvaldo Jaldo.