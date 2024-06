Milei festeja la baja de inflación, pero "no ve" la pobreza, el desempleo y la recesión

la pobreza alcanzó al 55% de la población y la indigencia al 18% en el primer trimestre del año.

el Banco Mundial fue durísimo y estimó que este año Argentina será la economía latinoamericana con mayor contracción de su PBI, con una recesión del 3,5%.

Ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la inflación en mayo se ubicó en 4,2%, el Gobierno libertario rápidamente salió a festejar pero evitó fijarse que hay un 115,6% de suba de precios desde que comenzó la gestión. Mientras. ¿Todavía no la ven?Este jueves el Indec dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en mayo continuó su tendencia descendente hacia el 4,2% y marcó la cifra más baja desde febrero de 2022, cuando se ubicó en 4,7%. Mientras que la inflación interanual se ubicó en el 276,4%. Es que si bien la inflación mensual continúa a la baja en los primeros cinco meses del 2024 gracias a las fuertes políticas de ajuste,, una mejora respecto a cifras anteriores pero todavía un desafío para la administración de Luis Caputo.Si se busca calcular ldesde que inició la administración libertaria, el 10 de diciembre de 2023, y mesurar así el verdadero impacto de sus decisiones, incluida la devaluación del 11 de ese mes, con el 25,5 que midió, ePero. Con el último dato sobre la variación del costo de la Canasta Básica Total y Alimentaria,(UTDT) estimó queDe acuerdo al último informe del Indec, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) -utilizada para medir la indigencia- fue de 3,7%, mientras que la de la canasta básica total (CBT), utilizada para medir la pobreza, fue de 2,8%. Ambas acumulan variaciones interanuales del 290,7%. Por lo que, de acuerdo al Indec una familia integrada por cuatro personas necesitó reunir en mayo 851.000 pesos para no caer bajo la línea de pobreza.Con estos datos, el departamento de economía de la UTDT actualizó su proyección de pobreza en el país que La Libertad Avanza no quiere ver. “La incidencia proyectada es un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 45,2% para diciembre de 2023, un 51,8% para el primer trimestre de 2024 y 48.7% para el bimestre abril-mayo de 2024. Esta proyección sugiere que alrededor del 50% de las personas viven en hogares urbanos pobres,”, sostiene el último informe de la UTDT.Mientras que según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA),Agustín Salvia, director del ODSA-UCA cosideró en diálogo con Infobae: “El mayor problema ahora tiene que ver con la indigencia, porque la duplicación de, los cuentapropistas, autónomos y pequeñas empresas familiares o microemprendedores locales ven reducido su nivel de trabajo y la cantidad de horas trabajadas, lo cual baja su remuneración”.y hacia adelante, una eventual mayor caída de la inflación haría que devenga un proceso de mejora junto a una recuperación de la actividad. Es más fácil que bajen los niveles de pobreza que los de indigencia en ese contexto, aunque llegar a los niveles que teníamos antes de la devaluación es todavía una meta bastante distante”, proyectó Salvia quien alertó que,Es que mientras crece la pobrezaEl Banco Centra informó que e, es decir, entre el 2 y el 3% del total de cuentas bancarias destinadas a la acreditación de salarios dejaron de funcionar. Esto se relaciona estrictamente con la pérdida de puestos de trabajo. Cabe resaltar quePara la consultora Equilibra, según su último reporte,, que incluye además del empleo formal (público y privado), los asalariados en negro y los no asalariados (monotributistas, autónomos, etc). Es decir,decretada en la pandemia de coronavirus.Si bien las cifras de mayo se darán a conocer por el Indec la próxima semana, el organismo dió a conocerEl sector de la construcción mantuvo la tendencia negativa en el cuarto mes del año. Según datos publicados por el Indec, elen comparación con el mismo mes del año pasado. Así, el acumulado del primer cuatrimestre muestra una baja del 32%.El informe mostró, por ejemplo, una fuerte caída del 60,6% en las ventas de asfalto (material principalmente asociado a la obra pública), contracción en la demanda de hierro redondo (-57,5%), mosaicos graníticos y calcáreos (-54,4%), artículos sanitarios de cerámica (-48,1%) y hormigón elaborado (-46,8%), entre otros insumos. Además,(se contabilizaron 391.637 en total). En el segundo, se midió una fuerte reducción del 37,9%, con 911.576 m2 autorizados en el tercer mes de este año.En el cuarto mes del año,. Así, el acumulado del primer cuatrimestre de 2024 presenta una disminución de 15,4%. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Alimentos y bebidas”, 9%; “Maquinaria y equipo”, 29%; “Productos minerales no metálicos”, 35,2%; “Industrias metálicas básicas”, 19,3%; “Sustancias y productos químicos”, 10,2% y “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 35%.También se desplomaron los rubros de “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 35,5%; “Madera, papel, edición e impresión”, 13,7%; “Productos de caucho y plástico”, 22,9%; “Productos de metal”, 18,9%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 15,4%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 13,6%; “Productos textiles”, 26,2%; “Productos de tabaco”, 26,0%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 3,3%; y “Otro equipo de transporte”, 4,7%.En este contexto de derrumbe de la actividad económica,El informe de “Perspectiva económica mundial” indicó que “principalmente debido a una marcada rebaja para Argentina, que ahora se prevé que se contraiga este año antes de reanudar el crecimiento el año próximo”. “aunque repuntará un 5% en 2025″, estimaron.En enero el Banco Mundial tenía una visión muy diferente, había calculado que el país crecería este año 2,7%; en cambio, en abril último difundió una caída del -2,8%, que ahora se profundizó hasta el -3,5%. “”, detalló el informe.