Macri busca relanzar el PRO tras la Ley Bases y busca correrse de la órbita libertaria

La dirección que toma el gobierno de Javier Milei no solo preocupa a la oposición, sino también a sus aliados más cercanos que le marcan el camino y garantizan gobernabilidad a una fuerza política que solo tiene 7 senadores, 38 diputados y ningún gobernador. Allí entra el expresidente Mauricio Macri, quien partiendo de esa base tiene dos líneas claras de acción: mantener el apoyo legislativo e insistir en que no cogobierna con La Libertad Avanza (LLA). Una vez que termine el tratamiento de la Ley Bases, el líder del PRO planea el relanzamiento oficial del partido, con el objetivo de recuperar identidad y también de marcarle la cancha a Milei.El diagnóstico que hacen cerca del exmandatario amarillo es que existe un déficit en la gestión que mantiene paralizados a muchos ministerios, en particular el de Capital Humano, mientras que recién después de seis meses el Gobierno logró los respaldos para la Ley Bases. En todo ese combo, se encienden las alarmas sobre la aparición de nuevas demandas ante la crisis económica.La duda está en cuánto tiempo conservará el Gobierno el apoyo político,social y de parte del círculo rojo. Un adelanto del último estudio de Zuban-Córdoba exhibe algunos datos que muestran una perspectiva de insatisfacción por parte de la sociedad. El estudio expone que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, alcanza casi el 60 % de imagen negativa luego del escándalo de los alimentos en un país con 55 % de pobreza.En medio de los rumores sobre su continuidad, el 58,3% estuvo de muy o algo de acuerdo con que “debería renunciar”. Por otro lado, solo un 28% de los encuestados compartieron y acordaron con la frase “Pettovello es el mejor ministro de la historia”, mientras un 65% opinó en sentido contrario.Atento al devenir de la gestión, desde el PRO se encargan de aclarar que "este Gobierno es responsable de las decisiones que toma en cualquier sentido”, es por eso que se desligan de los amarillos que asumieron en funciones, al remarcar que fueron decisiones a título personal. Hace algunas semanas, previo al tratamiento en el Senado, Macri planteó públicamente que no forma un cogobierno con Javier Milei, que la alianza es en términos legislativos, sin la posibilidad de conformar un interbloque, y, lo más novedoso, decidió hacer públicas las críticas a la gestión.En su cuenta personal de X, utilizó la defensa de la Ley Bases para describir un escenario adverso e instar al Gobierno a resolverlo rápidamente: "Dada la extrema fragilidad en la que sigue estando nuestra economía, creo importante darle al presidente Milei estas herramientas para cumplir con el mandato que le dieron los argentinos de bajar la inflación y ordenar la economía. Y el tiempo que tenemos para hacerlo no es infinito”. Y agregó: “Nosotros estamos a favor del cambio y de la transformación, gobierne quien gobierne. Debemos ser generosos para apoyar a quien propone reformas que consideramos urgentes y estructurales, por más que sea de otro partido”.Desde el mundo Macri consideran que una vez que Diputados apruebe la Ley Bases, y tras los seis meses de gobierno, comienza el verdadero punto inicial para que Milei aplique su modelo. “Ahora que tienen las herramientas van a poder llevar adelante el plan que prometieron”, presionan, a la espera de ver resultados de impacto real, sobre todo ligados a la inflación.Ante la falta de intercambios que se plasmen en hechos, el principal vínculo de Macri con el Gobierno es a través de Milei, con quien mantiene buena relación. En el caso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la enemistad que provocó su llegada al gobierno libertario se traslada al presente del PRO, con denuncias cruzadas por cargos y peso dentro del espacio. En el medio aparece el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, quien sigue el reclamo por los fondos de coparticipación ante el Gobierno nacional.Desde el bloque PRO en Diputados adelantaron que el espacio acompañará los cambios que el Gobierno haya aceptado en el Senado, mientras no respaldarán aquellos que no fueron aceptados pero introducidos igualmente. Esta tarde había reuniones de bloques e intercambios con representantes del Gobierno para confeccionar la estrategia. La idea es que el debate se de entre la última semana de junio y la primera de julio. "Hasta Ley Bases acompañamos responsablemente todo, luego de eso si seguramente marquemos algunas diferencias en determinados temas. Y vamos a impulsar temas propios de nuestra agenda del PRO", afirman desde el entorno de los amarillos.