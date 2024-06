Sandra Pettovello: No voy a renunciar, a mi amigo solo no lo voy a dejar

EXCLUSIVO: "Estamos tocando todos los negocios y no se la bancan y me dicen que soy una inútil. La verdad que si ser inutil es no saber gestionar no saber robar, entonces soy una inútil". Sandra Pettovello anoche con el YouTuber Herrero Liberal y un grupo de apoyo 👉#BuenViernes pic.twitter.com/ha1ctjlCaT — Ricardo Raúl Benedetti (@RicBenedetti) June 14, 2024

En medio denuncias y rumores por el escándalo del Ministerio de Capital Humano, la ministradescartó su renuncia y aseguró que no va a dejar "solo" a su amigo el presidente Javier Milei.El YouTuber Herrero Liberal había convocado a una manifestación de apoyo a la ministra en el Obelisco, este jueves por la noche con algunos seguidores agrupados el libertario se comunicó mediante una vídeo llamada con Pettovello.Primero porqueY segundo, porque creo que a la Argentina la cambiamos entre todos y sacando la mugre... y yo la voy a seguir sacando”, manifestó la ministra a través en comunicación con sus seguidores.En las últimas dos semanas la funcionaria estuvo en el medio del escándalo por la retención de alimentos en galpones y la contrataciones ilegales en su cartera, pero recibió el respaldo del Presidente.”, empezó Pettovello quien agradeció las muestras de apoyo y reconoció que su situación es “”. “Me he ganado muchos enemigos”, advirtió.. Ya estoy adentro y no voy a parar, porque pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena”, rearcó la funcionaria y agregó: “A veces me meto en ministerios ajenos, pero la verdad que las mafias son peor de lo que yo pensaba”.En ese sentido, la ministra de Capital Humano acusó que “está la mafia de los políticos corruptos, los empresarios prebendarios a los que no les quiero pagar, la casta periodística, que es de la peor calaña, que me pegan día y noche todos los días. 24 horas dándome, diciendo mentiras, mentiras absolutas”.y que somos unos inútiles, es todo lo contrario, el problema es que estamos tocando los negocios y no se la bancan”, aseguró y se atajó: “Van a ensuciarme, van a decir que hago mal el trabajo que soy una inútil. Pero la verdad queLo que no hacemos es robar ni permitir que roben”, consideró.