Mayans se refirió al escenario del peronismo tras la Ley de Bases y refirió que "lo de Scioli no tiene explicación"

El jefe del bloque del Frente Nacional y Popular en el Senado, José Mayans, dijo estar "muy preocupado" por la realidad del país y analizó las idas y vueltas en torno a la Ley Bases, después de su aprobación en general el miércoles pasado en el Congreso.detalló el senador formoseño en comunicación con la 750.En esa línea, dijo que la metodología del oficialismo en torno a la estructura de la Ley Bases "obedece al concepto de que quieren dejar de lado la actuación del Parlamento, fundamentalmente el control del Parlamento". Por eso, explicó, el Gobierno nacional envía este tipo de leyes al Congreso.", enfatizó Mayans.En ese contexto, el jefe del bloque de senadores del Frente Nacional y Popular (quien, junto al bloque de Unidad Ciudadana, representa a la mayoría del peronismo en el Senado) apuntó contra el programa económico del Gobierno nacional: "Solo consiste en destrozar a los trabajadores, los jubilados y los pensionados. Y a ajustar a déficit cero, muera quien muera. No es ningún plan porque no hay plan de desarrollo nacional, es todo lo contrario. Fíjense los resultados que estamos teniendo", alertó Mayans, quien además se refirió a la intromisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la política argentina., apuntó el senador formoseño.Consultado por el enojo al interior del peronismo con los senadores Edgardo Kueider y Carlos Espínola, quienes votaron en el Congreso a favor de la Ley Bases y del paquete fiscal impulsados por el oficialismo, Mayans fue enfático en señalar las diferencias de base del justicialismo frente a la política que pregona Javier Milei.enfatizó el jefe del principal bloque opositor en el Senado.En esa línea, se refirió al pedido de expulsión de los senadores del Partido Justicialista que hizo la legisladora Juliana Di Tullio.explicó Mayans.Por último, el legislador formoseño volvió a referise a Daniel Scioli, quien en los últimos días se refirió a sí mismo como un "adelantado", por su ingreso al Gobierno de Javier Milei. “Como Pedro de Mendoza. Un adelantado", ironizó Mayans, en referencia al conquistador español que realizó la primera fundación de Buenos Aires, en 1536."Lo de Scioli no tiene explicación, realmente. Como decía Jesús, 'el tiempo pasará pero mis palabras no pasarán'. El concepto del peronismo, de la comunidad organizada, de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Esto es porque tenemos una sociedad en la que, a partir de la degradación feroz, aumentaron la pobreza e indigencia y una política del arréglese quien pueda que no tiene nada que ver con la solidaridad que practica el justicialismo", sostuvo Mayans.Y alertó: