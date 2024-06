Recesión total: se desploma el consumo interanual e intermensual en supermercados, mayoristas y shoppings

tres índices determinantes para evaluar si la Argentina, como sostiene el gobierno de Javier Milei, ya paró de caer en la recesión que atraviesa desde que inició su gestión o si el país todavía no alcanzó el "fondo de la olla" de la crisis: el nivel de ventas y consumo en supermercados, shoppings y autoservicios mayoristas no para de caer y fueron negativos en abril desde todas las formas de medición

#DatoINDEC

Las ventas en supermercados cayeron 17,6% interanual en abril de 2024 y 3,3% respecto del mes previo https://t.co/PuxG67q6Gy pic.twitter.com/CSRDjMrg9P — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 19, 2024

En las ventas en autoservicios mayoristas, el panorama es aún peor: descendieron 21,2% respecto a igual mes de 2023 y también bajaron contra marzo, el dato desestacionalizado, con una disminución del 2,4%

#DatoINDEC

Autoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 21,2% interanual en abril de 2024 y 2,4% respecto de marzo https://t.co/jCP5tUxANh pic.twitter.com/KIbrQm9opB — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 19, 2024

las ventas se redujeron un 23,8% interanual en abril de 2024 y acumularon un descenso de 19,1% en el primer cuatrimestre

#DatoINDEC

Centros de compras: las ventas se redujeron 23,8% interanual en abril de 2024 y acumularon un descenso de 19,1% en el primer cuatrimestre https://t.co/lrRTcLAr9E pic.twitter.com/T8esnFz52B — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 19, 2024

Eldio a conocerEs que los patrones de compra de distintos sectores de la población tanto a nivel interanual, como en el acumulado del año hasta el cuarto mes así como en el dato desestacionalizado respecto de marzo arrojaron resultados pésimos, con lo que se confirma que los efectos de la recesión no cesan y el impacto en el poder adquisitivo sigue profundizándose.Según el organismo estadístico oficial,En cuanto al acumulado del primer cuatrimestre, la baja con la gestión de Milei sin contar diciembre presentó una baja de 13% respecto a igual período del año pasado.. El piso de la recesión no llega.Los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Artículos de limpieza y perfumería”, con 291,1%; “Lácteos”, con 282,4%; “Panadería”, con 276,5%; y “Almacén”, con 259%.Por otra parte, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo ascendieron a 233.013.334 miles de pesos, lo que representa el 17,5% de las ventas totales y muestra un aumento de 128,1% respecto a abril de 2023. Las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron 410.326.114 miles de pesos, lo que representa el 30,7% de las ventas totales y una variación positiva de 238,8% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas con tarjeta de crédito sumaron un total de 582.602.258 miles de pesos, lo que representa el 43,6% de las ventas totales y una variación porcentual respecto a abril de 2023 de 304%.El otro índice valioso, que muestra el primer cuatrimestre,Los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Panadería”, con 293,8%; “Verdulería y frutería”, con 279,8%; “Otros”, con 267,2%; y “Artículos de limpieza y perfumería”, con 261%.En cuanto a las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo, ascendieron a 66.394.901 miles de pesos, lo que representa el 28,4% de las ventas totales y un aumento de 176,3% respecto a abril de 2023. Desde el lado de las efectuadas mediante tarjeta de débito, sumaron 55.198.685 miles de pesos, lo que representa el 23,6% de las ventas totales y una variación positiva de 256,5% respecto al mismo mes del año anterior. Por último, las abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de 65.465.950 miles de pesos, lo que representa el 28% de las ventas totales y una variación porcentual de 321,6% respecto a abril de 2023.En cuanto a los grandes centros comerciales,Se trata de valores que se ubican en el peor nivel desde la pandemia, cuando había fuertes restricciones por el contagio de Covid-19 y la gente no podía comprar porque no podía circular.En comparación con las ventas del mismo mes del año anterior, los rubros con mayor incremento fueron: “Perfumería y farmacia”, con 226,1%; “Ropa y accesorios deportivos”, con 203,1%; “Patio de comidas, alimentos y kioscos”, con 188,3%; y “Otros”, con 178%.