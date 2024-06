"Libre soy": el video con música de Frozen que le hicieron bajar a Petri

En el marco del aniversario del primer viaje de la Fragata Libertad, el Ministerio de Defensa conducido por Luis Petri publicó en sus redes oficiales un reel con imágenes de la embarcación y sus marineros con la música de una famosa película animada de Disney. Desde Casa Rosada no gustó e hicieron bajar de inmediato el vídeo.La cortina elegida fue "Libre soy" de Frozen, que cuenta la historia de la princesa Elsa y su hermana Ana, que viven en soledad en un palacio de hielo, situado en las montañas del reino de Arendelle. La versión elegida por Defensa fue la de Tini Stoessel que aparece al final de la película.La publicación cayó tan mal en el Gobierno al igual que en la cúpula militar, que ordenó bajar de inmediato el video para subir otro más tarde con una música mas acorde al estilo castrense.Fuentes consultadas por La Política Online sugieren que se trató de una broma de mal gusto que terminó de mala manera. En Youtube, sin embargo, el video quedó publicado durante horas. De hecho, LPO logró capturar al vídeo antes que lo eliminen de esa plataforma.Esto es un hecho más que genera enojo con la conducción de Petri, cuyo estilo de gestión no cae bien en buena parte de los uniformados que prefieren "más gestión y menos show". De hecho, a tan sólo dos meses de gestión, el ministro de Defensa publicó un video de sus actividades gubernamentales con una canción de Elvis Presley de fondo.Las Fuerzas Armadas todavía no recibieron los aumentos correspondientes a la jerarquización salarial acordada con el gobierno anterior, que esta gestión congeló con la promesa de reactivarla.