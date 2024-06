Bregman dejó en offside al Gobierno por la poca convocatoria en Rosario y Villarruel le dijo que no tenía autoridad moral

Menos mal que llevó muchos milicos para rellenar. pic.twitter.com/WsC8xz4XaG — Myriam Bregman (@myriambregman) June 20, 2024

En el marco del acto conmemorativo del Día de la Bandera en Rosario, la ex diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, señaló la reducida concurrencia al evento protagonizado por el presidente Javier Milei. "Menos mal que llevaron mílicos para rellenar", sostuvo a través de Twitter.En tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel cruzó a la ex legisladora del FIT, acusándola de carecer de autoridad moral. Bregman había compartido una foto aérea del Monumento a la Bandera, donde se notaban espacios vacíos debido a la falta de asistentes al acto. Villarruel, por su parte, cuestionó la postura de Bregman y mencionó su apoyo a los Granaderos y al Presidente.“Bregman vos no tenés autoridad moral alguna para hablar de los Granaderos y el Presidente (...) Vos no cantás el Himno pero si cobrás el sueldo del Estado argentino, hablemos de vos”, recalcó la vicepresidenta.Y Btegman volvió al ruedo: “Hablar de ‘autoridad moral’ y apoyar golpes de estado, asunto separado”.