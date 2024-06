Luis Caputo defendió el plan económico y descartó devaluar

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno Nacional y negó una inminente devaluación.“No hay ninguna devaluación prevista, el 80/20 se mantiene y el Fondo no tiene problema con esto (está en el comunicado porque viene de antes cuando estimábamos que la ley podía pasar en marzo)”, indicó el titular del Palacio de Hacienda en la red social X.En su publicación, aclaró que todavía no está en marcha un nuevo acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificó la continuidad del "dólar Blend" al 80/20, así como la continuidad del crawling peg al 2%.En cuanto a las especulaciones y rumores, el ministro señaló: "No podemos perder tiempo refutando cada una de estas mentiras".“Como ha sido siempre desde que asumimos, cuando haya algún cambio de política económica nosotros mismos lo informaremos, y que si decimos algo, lo cumplimos”, agregó.El funcionario remarcó: “Entre Economía y el Central somos un grupo chico, muy homogéneo, que se dedica esencialmente a tratar de resolver los desafíos heredados del mayor desastre económico de la historia de nuestro país, y que habla muy poco con la prensa”.“Entiendo que eso no favorezca el trabajo del periodismo. Muchos periodistas serios lo entienden e informan lo que pueden chequear, algunos se molestan e inventan historias en represalia, y otros literalmente fabulan”, concluyó.