Milei llegó a Alemania en medio de protestas y se prepara para un breve encuentro con Olaf Scholz

Tras su paso por España, el presidente Javier Milei ya se encuentra en Alemania donde recibió el Premio de la Sociedad Hayek en Hamburgo. Este domingo tiene previsto ir a Berlín para un encuentro breve y cargado de polémica con el canciller Olaf Scholz y funcionarios del gobierno federal, de orientación socialdemócrata.El mandatario argentino -que viajó con su hermana y secretaria General, Karina Milei, y luego será acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino- tendrá en su escala germana las actividades de mayor importancia de Estado, debido al peso específico que tiene ese país en la Unión Europea, el directorio del Fondo Monetario Internacional y el Club de París, además de su potencia económica e industrial.El encuentro con Scholz se concretará este domingo en medio de tensiones y desmentidas cruzadas, que empezaron el lunes por la reacción del país alemán a las palabras de Milei en contra del presidente de España, Pedro Sánchez, y de su esposa Begoña Gómez. "Falta de gusto”, fue la respuesta que dio el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, cuando se le preguntó por los dichos del líder libertario.Hebestreit habló este viernes sobre la llegada de Milei a su país y de la reunión que está prevista para el domingo. “En política internacional no se puede elegir con quién toca trabajar. El señor Milei fue elegido democráticamente y aceptó una invitación a Berlín. Será una visita de trabajo muy breve, expresamente a pedido del presidente argentino”, afirmó el portavoz de Scholz, según reprodujo la cadena DW.El canciller Olaf Scholz no se pronunció personalmente sobre el conflicto diplomático con Pedro Sánchez y si bien no tuvo un encuentro a solas ni una foto con Milei en el G7, en Italia, aceptó tener un encuentro con los funcionarios de su administración en Berlín. El encuentro será el domingo, entre las 12 y las 13.30, en la sede de la Cancillería Federal.En la reunión, de acuerdo a lo que manifestó el vocero del gobierno alemán, se tratará la cuestión vinculada al acuerdo Unión Europea-Mercosur, un tema en el que Berlín tiene una posición favorable para avanzar rápidamente, en contra de lo que plantea Francia, que por el peso de sus agricultores tiene sus reparos y diferencias.Manifestantes de izquierda y antifachistas se pronunciaron en contra del mandatario libertario en el marco de su llegada a la ciudad alemana. “¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!”, gritaban desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel Hafen donde Milei recibió la distinción.“¡Fuera Milei! ¡No pasarán, no pasarán!”; “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”; “¡Milei fascista, vos sos el terrorista!”; “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”; “¡No a Milei! ¡No a Milei!”, fueron otros de los cánticos.