23.06.2024 / Declaraciones

"Me dolió mucho": Bullrich tras depedir a su funcionario por corrupción

La ministra de Seguirdad se refirió al despido y la denuncia por corrupción contra exsecretario Vicente Ventura Barreiro y aseguró que "no tiene que ver con la interna del PRO". "Cuando veo algo que no me gusta, la decisión es inmediata", remarcó.