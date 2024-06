Quién es Monteoliva, la nueva dos de Bullrich, y qué dice la denuncia contra el ex funcionario echado por corrupción

Patricia Bullrich, tomó dos decisiones en el marco de la crisis por corrupción - pero con sospechas de intereses políticos detrás - en su cartera que la llevaron a echar a su ahora ex número dos durante el fin de semana extralargo: presentó una denuncia contra el apuntado, Vicente Ventura Barreiro, ante la Oficina Anticorrupción siguiendo la línea del escándalo de Sandra Pettovello; y, por otro lado, designó como sucesora en la Secretaría de Seguridad a Alejandra Monteoliva, una portadora del estandarte del "modelo Bukele" que quiso aplicarlo en el mismo cargo en Córdoba pero duró tres meses y fue despedida por una crisis policial

Es que Monteoliva, la elegida por Bullrich debido a su línea "Bukele", fuera la ministra de Seguridad de Córdoba en 2013, pero duró tres meses en el cargo, entre septiembre y diciembre de ese año

El documento de la presentación ante la OA sostiene que Ventura Barreiro buscó interferir en el proceso de licitación al hablar días atrás a autoridades del Servicio Penitenciario Federal, cuyo titular es Fernando Martínez, quien sería el testigo de la denuncia. Preguntó “por las licitaciones de comidas para los internos de las prisiones federales” y expresó - siempre según la versión de una de las personas con las que dialogó - que “cuando la ministra se fuera, él iba a ser el próximo ministro de Seguridad”

Durante las últimas horas, la ministra de Seguridad,Según decidió y confirmó Bullrich, Alejandra Monteoliva se convertirá en la secretaria de Seguridad de la Nación como reemplazante del echado por corrupción Vicente Ventura Barreiro., escribió la ministra a través de su cuenta de X (ex Twitter).La propio Bullrich la definició como "la persona adecuada para este tiempo histórico de cambio de paradigma en seguridad" porque tieneEn ese punto, casi confesó que la acompañó en su pasado como ministra de Seguridad dey que ahora tendrá "la enorme responsabilidad de colaborar en la seguridad de Argentina, cuidando en cada rincón del país a los argentinos de bien”.Según un comunicado que difundió el equipo de prensa de la ministra, Monteoliva es línea "Bukele" debido a que es discípula del General Óscar Naranjo, comandante de la Policía durante el gobierno del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez y ex vicepresidente (2017-2018) del entonces mandatario de ese país, Juan Manuel Santos.También informaron, como un logro, que, sin aportar precisiones del caso. Trabajó como asesora en temas de seguridad en Honduras y El Salvador; allí participó de la creación e implementación del "modelo Bukele". Además fue Directora de Operaciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Macri.En su Linkedin, la flamante secretaria de Seguridad dice que es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba; magister en Gestión del Desarrollo (CIDER) de la Universidad de los Andes, Colombia; que fue profesora e Investigadora en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas en diferentes universidades de Colombia y Argentina y directora de la Carrera de Ciencia Política, de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.También que se desempeñó como consultora internacional para organismos multilaterales, para empresas del sector minero energético y fue asesora de gobiernos en materia de políticas públicas, planificación y proyectos, gestión del desarrollo y seguridad.También que fue Directora de Planificación Estratégica y Capacitación y Directora Observatorio del Delito Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba y ministra de Seguridad en esa provincia. Lo que no dice sobre esto último es cuánto duró y por qué se fue.Fue cuando la policía provincial se acuarteló y hubo una noche saqueos en las calles de la ciudad de Córdoba, que la tuvo como principal figura responsabilizada por los hechos, cosa que derivó en que saliera despedida.Monteoliva había llegado al gobierno de José Manuel De la Sota con una promesa similar a la que ahora le deposita Bullrich: implementar políticas innovadoras de seguridad, lucha contra el narcotráfico y recuperación del espacio público.Según el documento al que accedieron medios de comunicación, el Ministerio de Seguridad de Bullrich denunció ante la OA a Ventura Barreiro por una supuesta interferencia en las licitaciones de comidas para los internos de las prisiones federales.Como informó Política Argentina , el ahora funcionario echado y denunciado respondía políticamente a Cristian Ritondo, el jefe del bloque de Diputados del PRO y lugarteniente de Mauricio Macri en el partido amarillo, lo que generó versiones abonadas por ese sector de que la embestida es una vendetta por el avance del ex presidente en el espacio del que es fundador en el marco de su interna con la ministra de Javier Milei.“Le dijo también que él no era ‘policía de policías’ y que estaba interesado en saber cómo iban a estar redactados los pliegos de la licitación de comidas para las cárceles federales. También le preguntó por la readecuación de precios de las adquisiciones ya realizadas, que se manejan por el sistema de ‘legítimo abono’”, señala el texto.Tras segmentos en los que Martínez busca despegarse de cualquier interés en la oferta de Ventura Barreiro, quien ante las negativas le pidió "que le envíe un pliego de las licitaciones, tal como van a salir”.Bajo este panorama, el declarante sostuvo en el documento que “no le envió el pliego y, ese mismo día, por la tarde, Ventura Barreiro insistió con el requerimiento, a lo cual el dicente le dio un pliego de contratación de alimentos crudos, a pesar de que lo que él pedía eran los pliegos de alimentos cocidos”.“A las dos horas, el Dr. Ventura Barreiro le envió ese mismo pliego con correcciones y agregados que él sugería realizar", afirmó Martínez, y agregó que hizo analizar las modificaciones que pidió el funcionario echado y que "coincidían con los pliegos habituales que precisamente se estaban cambiando a fin de aumentar la participación de las empresas".Seguido a ello, Martínez declara “que él, en una primera instancia, intentó investigar un poco para saber quién estaba detrás de todo ese movimiento, a fin de ponerlo en conocimiento de la superioridad”.Después de unos días, Ventura Barreiro volvió a hablar con el declarante por WhatsApp para preguntar qué había sucedido con el pliego corregido”. Martínez aseguró haberle respondido que "el pliego había salido tal como lo había redactado la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, siguiendo las pautas de transparencia y amplia participación y competencia que había requerido la Sra. Ministra, a lo que el Dr. Ventura Barreiro respondió: ‘¡Qué cagada!’, y cortó".