Kicillof volvió a criticar al RIGI y discute su implementación en el territorio bonaerense

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reiteró su posición crítica hacia el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), señalando que es difícil pronunciarse sobre un proyecto que aún no ha sido aprobado y está sujeto a numerosas modificaciones en el Congreso.

Además, señaló que la adhesión al RIGI no es necesariamente un requisito para atraer inversiones, como en el caso específico mencionado. Insistió en que es fundamental mantener parámetros que respeten la soberanía nacional y los intereses económicos de la provincia de Buenos Aires.

Durante una conferencia de prensa semanal, Kicillof enfatizó que el RIGI no es una realidad concreta aún, sino más bien un proyecto en proceso legislativo. Explicó que su objeción no es directamente contra el RIGI en sí, sino más bien hacia el proyecto presentado por Javier Milei, que según él, podría favorecer desigualdades entre inversores locales y extranjeros., declaró Kicillof.El gobernador también mencionó que, como representante provincial, no puede solicitar a la Legislatura bonaerense que considere la adhesión a un régimen que aún está en discusión y no ha sido definido claramente en sus términos y condiciones.En relación con la posible instalación de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Bahía Blanca, Kicillof destacó que la provincia ya ha anunciado importantes inversiones en infraestructura, independientemente de la adhesión al RIGI. Subrayó que estas inversiones están destinadas a fortalecer la economía provincial y no dependen exclusivamente de incentivos fiscales.