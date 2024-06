Desaparición de Loan: tras la audiencia de acusación, Uruguay se suma a la búsqueda del pequeño de 5 años

A 13 días de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, y mientras la investigación se traslada a Paraguay en el marco de un posible caso de trata de personas, Uruguay también se sumó a la búsqueda del pequeño de 5 años. Luego que Interpol emitiera la alerta amarilla a los países limítrofes, ahora el Ministerio del Interior uruguayo publicó en su página oficial un flyer con el rostro de Loan en la pestaña donde figuran las “personas ausentes”.El mismo se incorporaron datos personales del chico como la fecha de nacimiento, la estatura y el peso. Además, el organismo público solicitó que si alguien puede aportar información, llame al (+598) 2030-4638 o envíe un correo electrónico a [email protected] Aunque en primera instancia la investigación se comenzó como un caso de un posible extravío, en los últimos días la hipótesis cambió ahora se centró en la “trata de persona”. Mediante ello, el ministerio de Seguridad argentino activó por quinta vez el Alerta Sofía, y hasta Paraguay comenzó con la búsqueda del niño.En el día 12 de la desaparición de Loan Danilo Peña, Interpol de Paraguay se sumó a la búsqueda por motu propio ya que no recibió una solicitud oficial por parte del Gobierno argentino y comenzó a difundir en las últimas horas una imagen con los datos del niño.Juan Frete Soto, subcomisario de Interpol Paraguay, explicó que se trata de”, añadió en nota con C5N.Sobre el trabajo de difusión que se está realizando especificó:En medio de la investigación por la desaparición del niño, este martes hubo una audiencia de acusación donde se le iba a tomar testimonio a los seis detenidos. Allí hubo un cruce entre Carlos Pérez y Antonio Benítez, el tío del nene de 5 años. El tío del menor y el ex militar están e imputados porLos seis detenidos ingresaron a la audiencia de acusación “. Allí se les iba a tomar testimonio, porque tanto el exprefecto como el comisario detenido habían adelantando que querían hacer una declaración. Según reveló el periodista de Goya, Wilfredo Oviedo, en conversación con el Canal de la Ciudad, la pelea entre Carlos Pérez y Antonio Benítez se dio después de un cuarto intermedio para determinar cuál sería el accionar de la defensa .Ambos se acusaron mutuamente y se dijeron:Sin embargo, quienes estaban presentes no llegaron a entender si se adjudicaban la culpa por el revuelo en Corrientes o por la desaparición de Loan.Este martes, el fiscal general del Poder Judicial de Corrientes -César Sotelo- brindó una conferencia de prensa y dio detalles de cómo avanza la investigación. Sotelo indicó que “se hizo todo mal desde un primer momento” y aseguró que Walter Maciel, el comisario que estuvo a cargo del operativo en los primeros días de búsqueda, tenía denuncias por abuso. “Al comienzo de la investigación se lo buscó como un chico perdido”, estableció el fiscal, quien hizo hincapié en que “ningún funcionario que actúe de buena fe iba a pensar que la situación estaba totalmente cambiada no solo por el entorno familiar” sino también “por los funcionarios intervinientes”.En este sentido, Sotelo señaló que el comisario Maciel “fue un factor fundamental” en el hecho y que la principal hipótesis es que”, sostuvo.Por último, el fiscal remarcó que las pruebas del cruzamiento telefónico entre los acusados están próximos a revelarse.