Ley Bases y paquete fiscal: los gremios marchan al Congreso en rechazo de ambos proyectos

AHORA!!

EL JUEVES ATE MOVILIZA AL CONGRESO!!



A LOS DIPUTADOS QUE LEVANTEN LA MANO SE LES TIENE QUE TERMINAR LA CARRERA POLÍTICA!!



A los diputados que levanten la mano a favor de la Ley Bases no hay que votarlos nunca más. No importa de qué partido sean, se les tiene que… pic.twitter.com/dvHfKqQyVd — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 25, 2024

Diferentes gremios, entre ellos ATE, CTA Autónoma y UTEP,Las modificaciones de losproyectos se debaten en el recinto de la Cámara de Diputados desde las 12. Esperan que se sumen distintos dirigentes de la oposición.Ambos proyectos del gobierno de Javier Milei fueron modificados en el Senado y deben volver a la Cámara baja para ser aprobados. Tras arduas semanas de negociació,y poner el foco en la restitución de la cuarta categoría de Ganancias y Bienes Personales.En este contexto, a pesar de la brutal represión policíal que terminó con el saldo de 33 detenidos en el Congreso el pasado 11 de junio,en contra. Hasta el momento la Confederación General del Trabajo (CGT) y la CTA no llamaron a marchar al Congreso.. No importa de qué partido sean, se les tiene que terminar la carrera política por ser traidores a su pueblo, por hacerle el trabajo sucio al Gobierno", expresó en un posteo en su cuenta de Xsecretario general de ATE.Además, al señalar que desde ATe se van a movilizar al Congreso este jueves a las 14, advirtió: "Como en la dictadura,. Despedirlos y condenarlos así a su muerte civil". "No vaya a ser cosa que el topo que quiere destruir el Estado, termine destruído", apuntó sobre el Presidente.