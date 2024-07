Javier Milei confesó que los domingo los pasa "viendo ópera" con periodistas amigos

Obvio, los domingos un grupo de amigos (más o menos cercanos) nos juntamos a ver en el cine de Olivos óperas de distintos compositores (en especial Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini). Luego de lo cual, cenamos y discutimos sobre temas diversos.

Saludos,

JM — Javier Milei (@JMilei) June 30, 2024

Javier Milei confesó que las tardes de los domingos las pasa en el salón de la residencia presidencial que cuenta con proyector para pasar películas. Allí invita a unos amigos economistas y periodistas para "óperas de distintos compositores (en especial Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini)", para luego terminar cenando y con plato principal, postre y café.La confidencia la publicó en Twitter, ante una consulta del periodista Ari Lijalad. El conductor radial le consultó por las visitas de varios cronistas a la Quinta, que llegaban a Olivos casi al mismo tiempo y que, en los registros oficiales, se retiraban en la madrugada del lunes.Milei explicó que se trata de amigos "más o menos cercanos" que aprovechan la tranquilidad de los domingos para orquestar esas particulares tertulias.Es que según reza el registro oficial, el sábado 16 de marzo pasado el presidente cenó con Jonatan Viale, su esposa y sus hijos en la Quinta de Olivos. Los Goldfarb (apellido real de Viale) llegaron a las 19.46 y se fueron pasada la medianoche. Figuran como visita y no hay nadie más en el encuentro que el presidente y la pareja con sus hijos. Por el horario y la compañía, se entendía que era una reunión social, personal, de amistad. El mandatario confirmó esto último también.Es por esto que frente a la consulta por redes del periodista del portal El Destape, quien había publicado originalmente la nota, Milei no solo confirmó la cita, sino que la reivindicó. "Obvio. Los domingos un grupo de amigos (más o menos cercanos) nos juntamos a ver en el cine de Olivos óperas de distintos compositores", empezó a explicar.Y cerró: "Luego de lo cual, cenamos y debatimos sobre temas diversos. Saludos". Jonatan Viale tiene un claro perfil oficialista en su rol como comunicador, lo que hace que estas cenas y reuniones privadas con Milei le quiten veracidad a sus editoriales e informativos.Lo que llama la atención es que -fiel a su estilo irónico- Milei reconoce las visitas, pero lo que no confiesa es que justamente son esos periodistas "amigos" los elegidos para entrevistarlo, ya que el jefe de Estado resolvió brindar exclusivas a un puñados de medios y, en particular, a casi siempre los mismos cronistas.