Ludopatía infantil: el Gobierno porteño intimó a los famosos que promocionan sitios de apuestas online

Elcomo medida para enfrentar un drama que atraviesan muchas familias porteñas, la ludopatía infantil.A través de la Lotería de Buenos Aires (LOTBA), el Gobierno porteño líderado. Se los intimó a que cesen estas publicidades bajo apercibimiento de iniciarles acciones legales por considerarlos partícipes de la presunta comisión del delito establecido en el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación.En dicha normativa, se advierte que “el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sEl ministro de Justicia porteño,, explicó a Infobae que“Se están haciendo las denuncias pertinentes en el caso de que continúen haciéndolo”, anticipó Tapia.El funcionario explicó que el Gobierno porteño trabaja junto al Ministerio Público Fiscal para abrir una Fiscalía especializada en esta temática y evaluó que hacen falta acciones judiciales que ordenen un bloqueo general de las páginas que no tienen licencia para ofrecer apuestas.La Ciudad de Buenos Aires, que está tomando medidas para enfrentar la ludopatía infantil, r. Además, comunicaron que se implementarán medidas educativas, de salud y legislativas. “Cerramos el registro de licencias de apuestas en la Ciudad y vamos a revisar las 11 vigentes”, puntualizó Macri durante una conferencia de prensa brindada a inicios de la semana pasada.En esa revisión, se evaluará que el proceso de registro permita verificar la edad de los apostadores, prohibiendo así el ingreso de los menores. Asimismo, el mandatario insistió en que no hay grises: “y el delito lo vamos a combatir siempre.Esta es una adicción nueva que nos golpea, que requiere un abordaje integral, conjunto, y hoy estamos dando un primer paso en este sentido y siendo muy firmes”.“Apostar es apostar, no es jugar ni competir”, señaló y consideró que, en el caso de los menores, afecta a “uno de los eslabones más débiles” de la sociedad, por eso subrayó que se busca “acompañar a las familias, estamos para cuidar la salud mental y emocional de nuestros niños”.En la misma línea, el ministro Tapia manifestó que “La ludopatía en sí ya es un problema muy grave, y si lo trasladamos a los niños es algo completamente ilegal y que hoy, como bien dijo el Jefe de Gobierno, los celulares son casinos que están en las manos de los chicos”.