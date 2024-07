Entraron en circulación las cuasimonedas riojanas Chachos: las similitudes con los Patacones del 2001

Desde este lunes primero de julio de 2024 circulan los "Chachos", los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), con el que la provincia La Rioja, busca potenciar el circuito financiero local y reactivar la economía y el consumo. Más de 20 años después vuelven las cuasimonedas. Los "Chachos" tienen un valor de 1 a 1 con relación al peso, habrá de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 y ya circulan los billetes.Los Chacho, inspirados en el caudillo Ángel Vicente Peñaloza, serán de circulación provincial y servirán para comprar cualquier producto en comercios adheridos y pagar servicios e impuestos provinciales.El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela empezó a pagar salarios de junio con estas cuasimonedas. Los altos funcionarios del Poder Ejecutivo provincial recibirán $100.000 en “Chacho” como parte del sueldo de junio; mientras que los cargos de directores generales recibirán $50.000.De esta manera la comparación con los Patacones y Lecop de 2001 son inevitables: los primeros fueron llevados adelante por la provincia de Buenos Aires, mientras que los segundos por el gobierno de Fernando De la Rúa.Los Patacones fueron emitidos entre los años 2001 y el 2002 por el entonces gobernador bonaerense Carlos Ruckauf. Un patacón equivalía nominalmente a un peso convertible, es decir, un patacón, aunque parezca increíble, llegó a valor lo mismo que un dólar.En un comienzo estos bonos se utilizaron para pagar salarios de la administración pública provincial, aunque enseguida comenzaron a circular en la economía de manera compulsiva, ya que como respuesta a la gran crisis económica, los comercios no tardaron en incluirlos como forma de pago, en la mayoría de los casos respetando su valor nominal, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Capital Federal.El Gobierno de la Provincia emitió Patacones con valores de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 patacones y hasta el de 50 centavos, aunque estos fueron de muy escasa circulación. En 2003 desaparecieron.Los Lecop fueron lanzados por el gobierno de Fernando De la Rúa, el mismo que tuvo que huir de la Casa Rosada escoltado por Hernán Lombardi, ex radical, ex macrista, hoy libertario, para todo el país durante los años 2001 y 2002 mediante el Decreto 1004/01. La locura de estos bonos fue tal que tal que un Lecop valía lo mismo que un dólar.Los Chachos cuentan con diversos elementos de seguridad, entre ellos papel de seguridad sin fluorescencia, con fibrillas visibles e invisibles, marca de agua exclusiva y de fabricación registrada. Del mismo modo, los billetes tienen fibrillas visibles en color azul y rojo, reactivas a U.V., e invisibles reactivas a U.V. en color azul; así como numeración y QR visibles en color negro, reactivas a U.V. en color azul.Otro de los detalles es un hilo metálico aventanillado con efectos ópticos dinámicos, microletra de seguridad, numeración visible en color negro, reactiva a U.V. en color azul, e invisible reactiva a U.V. en color amarillo.