Tensión en el Gobierno por el dólar: Caputo actúa "control", algunos no le creen y Sturzenegger "huele sangre"

en el Gobierno hay tensión, hay interna y hay ministros aferrándose a su cargo y otros haciendo el "calientamiento" previo para entrar a la cancha si los convocan ante la crisis financiera y la escalada de los dólares que se desató como reacción de los mercados a los anuncios económicos de la semana pasada

El argumento de "Toto" revela las incongruencias del gobierno libertario, ya que argumentó que la reacción de los mercados es la "típica volatilidad" que se produce frente a un "escenario de excesivas ganancias" empresariales y financieras de estos meses

El Presidente concuerda con su ministro de Economía, pero el problema es que otras voces y de peso no tienen la confianza que tiempo atrás tenían en el ex funcionario de Mauricio Macri

está dando vueltas la llegada de Federico Sturzenegger al Gobierno, que Milei prometió para esta semana pero aún no sucedió. En Balcarce dicen que el "Coloso", como el Presidente lo apoda, está "oliendo sangre"

Pese a la bajada de precio que ensayó el voceroen conferencia de prensa,Ante la inestabilidad financiera, que incluye ítems como la suba del dólar y del riesgo país con a su vez desplomes en bonos y acciones, y como primer síntoma, el presidente Javier Milei armó una reunión esta mañana con su gabinete completo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, cosa que no sucedía hace semanas.En ese encuentro,supo que el ministro de Economía,, tomó la posta que le delegó - o le tiró - Milei y, bajo la idea de que la reacción del mercado a los anuncios del viernes por la noche eray, según profundizó su entorno, "no es un problema”.Caputo les pidió paciencia a sus pares, cosa que es un segundo síntoma de la tensión porque revela que el propio titular de Hacienda conoce los cuestionamientos que, en off, hizo trascender un grupo importante de ministros., lo que expone quién sufrió el ajuste y quién no. "Como todo cambio, se genera incertidumbre hasta que los agentes económicos se adecuan al nuevo escenario”, explicaron los caputistas.En la reunión, de la que no participaba hacía rato Milei, esta vez estuvieron todos. Más síntomas. Con la ley Bases aprobada, participaron del encuentro la vicepresidenta Victoria Villarruel; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y los ministros Caputo, Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Russo (Salud), Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad), y Mario Russo (Salud). También otras espadas libertarias, como el vocero Adorni y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros., el ex presidente que dispara desde el sello PRO.Milei, como Caputo, cree que era esperable, pero en entrevistas previas demostró que no lo preveía. "La Argentina está yendo a un programa completamente novedoso en materia de superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente, y terminando de limpiar el problema de los pasivos del Central para terminar con la emisión para siempre. Hasta que los agentes se adecuen al nuevo escenario puede haber volatilidad. No es un problema", hacen trascender con consenso mutuo el mandatario y su ministro de Economía.Pero las voces en Casa Rosada hacen ruido y, por algo, se hizo esta conferencia de prensa. Fuera de micrófono, funcionarios de primera y segunda línea, supo Política Argentina, rechazan, de mínima, la metodología de "Toto" y no es un tema menor, consideran, para la economía., cuestiona en la Casa de Gobierno porque consideran que provocaron "una expectativa" que no terminó materializándose y "después los mercados respondieron".¿Qué ofrecen como lo que se debió hacer? Silencio. Afirman que Caputo y una de las líneas del mileismo armaron el anuncio del viernes porque, tras la entrevista del Presidente en que había adelantado pasos a seguir no confirmados y hasta había descartado cosas que después se hicieron (bono a los jubilados), quedaron "presos de comunicar algo post Ley Bases"."A veces es mejor el silencio", disparan las voces disonantes por lo bajo. Hablan del cepo, de la "segunda fase" y la dolarización, cosas de las que habló Milei tras la sanción de Bases y que Caputo buscó dominar con un anuncio que, respecto de esos temas, no cumplimentó expectativas.No obstante, todos coinciden en que no habrá problemas mayores, más que "algún mes de déficit fiscal" pero que, con "la película anual", será superávit.El otro ítem de la crisis es político. Es queUn síntoma que agrega verosimilitud al análisis es lo que dijo el jefe de asesores economómicos de Milei,, a quien desde el bando optimista niegan. Es que el mencionado fue funcionario de Fernando De la Rúa y de Macri y camina las filas de Sturze.¿Qué dijo? En varias entrevistas calificó de "malo" al anuncio del ministro Caputo y advirtió que "el mercado esperaba algo más". Claro, la línea dura que promueve Sturzenegger., dijo textualmente Spotorno.