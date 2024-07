Interna en el rumbo del Gobierno: los anuncios de Caputo siguen postergados y entra Sturzenegger, pero limitado

El Gobierno demora los anuncios de índole económica. Es que el Banco Central enfrenta algunos traspies en materia de implementación de las nuevas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente de la Casa Matriz, Santiago Bausili, anuncios que fueron emitidos la semana pasada.

Por otra parte, el contexto político también está marcado por cambios significativos en el gobierno. Más allá de la guerra Macri-Bullrich, el elogiado por el presidente Milei Federico Sturzenegger, ex funcionario del gobierno cambiemita, finalmente será incorporado al Gabinete esta semana, asumiendo roles en Simplificación del Estado, Transformación del Estado y Empleo Público. Su llegada se produce en un momento crítico para el ministro Caputo, quien enfrenta críticas por la gestión de los fondos y ya mencionada y demorada tanda de anuncios, en un contexto de presión creciente sobre los bonos y la volatilidad del mercado cambiario.

De todas formas, aunque se espera que las normativas operativas para las LRM sean aprobadas la semana próxima, el Banco Central ha comenzado a ajustar otras regulaciones. En particular, se modificarán los límites de exposición de los bancos a títulos del sector público en el mercado secundario, lo que podría proporcionar mayor liquidez a estas nuevas letras. Y esto en un terreno de sangría de bonos y suba del Riesgo País puede no ser menos escandaloso.Cabe señalar, por otra parte, y siempre de acuerdo a Infobae, que se ajustará una norma relacionada con los controles cambiarios a los efectos de permitir el pago de intereses a deudas intrafirma, bajo la condición de que estos pagos sean respaldados por ingresos de financiamiento equivalente dentro de la misma entidad. Esta medida, aunque limitada, busca enviar señales de un eventual desarme paulatino del cepo cambiario. Caballo de batalla de Milei durante la campaña, aunque no son pocos los analistas que entienden que estamos años luz de la liberacion del cepo.Sin embargo, este cambio no está exento de críticas y preocupaciones. Se estima que el costo fiscal adicional para el Tesoro Nacional por el pago de intereses de las nuevas LRM podría alcanzar un 1.7% del PBI anual, según la consultora Aurum Valores. Este gasto adicional podría aumentar si el BCRA decide elevar la tasa nominal anual por encima del nivel actual de política monetaria.