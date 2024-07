Los gobernadores patagónicos podría acudir a la Justicia para frenar la cuarta categoría de Ganancias

Con el paquete fiscal se aprobólo que amplía el espectro del tributo y comienza a impactar en la clase media.quienes aglutinan a trabajadores petroleros y pesqueros dos de los sectores que pagan algunos de los mejores salarios del país, ahoraexigiendo que se dé marcha atrás con la normativa, entre los principales argumentos, señalarían que la restitución no fue aprobada en particular por el Senado, por lo que carecería de validez.Uno de los primeros en comentarlo fue el mandatario de Chubut,, quien adelantó que analizaba junto a su vicegobernador, Gustavo Menna, la posibilidad de elevarlo a la Justicia. "Lamentablemente el avance inconsulto con respecto a retrotraer el Impuesto a las Ganancias ha sido un error,Hablo de sindicatos, trabajadores del petróleo, la pesca que se pueden ver afectados", apuntó hace un mes el mandatario provincial.En esa línea, el gobernador dereveló este martes que también podría judicializar el reclamo. "Nosotros, los fueguinos, estamos en la Justicia en la discusión por la quita del subsidio al gas.", remarcó el gobernador.Y remarcó: "Vamos a terminar en la Justicia porque se está cayendo la industria en nuestra provincia". El mandatario cuestionó que ahora los trabajadores tengan que pagar Ganancias mientras que a "los más ricos les bajaron los Bienes Personales". "Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces", lanzó.Uno de los sectores más golpeados es el petrolero, la reversión de ganancias obliga a tributar a empleados con un sueldo bruto de $1.800.000 (en el caso que sean solteros) y $2.300.000 si están casados. Para evitar un verdadero conflictode buen vínculo con el oficialismo, se ubicó como mediador en la discusión. Y realizó el pedido en coordinación con el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gras Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci.Mientras que ladeclaró en un documento: "Els por sus nocivos daños al sector y a la generación de empleo de calidad". El sindicato representa a los trabajadores de las refinerías de Axion, Trafigura, Shell, Dapsa y Refinor, que se verían afectadas desde agosto, dice el texto.Cabe remarcar que de llevar ante la Justicia el pedido en contra de Ganancias, no cabría posibilidad de que haya una presentación conjunta de la liga de los seis gobernadores patagónicos. Principalmente por los diferentes posicionamientos de los mandatarios y como se fueron acomodando en el nuevo contexto político.Si bien el diálogo entre los mandatarios es permanente, el Pacto de Mayo exhibió las posiciones dispares: el mandatario amarillo Ignacio Torres y los provincialistas Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa participaron de la foto en Tucumán junto a Javier Milei, mientras que el pampeano Sergio Ziliotto y el fueguino Gustavo Melella -ambos de Unión por la Patria (UP)- faltaron a la firma del Pacto.