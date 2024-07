Donald Trump confirmó que mantiene firme su candidatura y afirmó que no tiene miedo tras el intento de asesinato

Mediante un nuevo mensaje en sus redes sociales, Donald Trump confirmó este domingo que mantiene firme su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y afirmó que no tiene miedo luego de sufrir un intento de asesinato durante un acto de campaña en el estado de Pensilvania. Aseguró que “solo Dios impidió lo impensable” y llamó a los estadounidenses a mantenerse unidos para no permitir que “gane el mal”."Gracias a todos por sus pensamientos y oraciones de ayer, ya que fue solo Dios quien evitó que sucediera lo impensable. No tememos, sino que permaneceremos resilientes en nuestra fe y desafiantes ante la maldad. Nuestro amor está con las otras víctimas y sus familias", publicó el candidato republicano en la red social Truth.En el mismo, pidió orar "por la recuperación de los heridos y mantenemos en nuestros corazones la memoria del ciudadano que fue asesinado tan horriblemente".Trump consideró, luego de arribar durante la madrugada a New Jersey en su avión privado, que "en este momento, es más importante que nunca que nos mantengamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos y no permitiendo que el mal gane" "Realmente amo a nuestro país y los amo a todos, y espero poder hablar con nuestra gran nación esta semana desde Wisconsin", concluyó el magnate confirmando de esta manera su reaparición pública en los próximos días con un nuevo acto de campaña.