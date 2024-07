Abren los mercados y hay expectativa por la reacción al "recrudecimiento" del regimen cambiario de Milei

El presidente Javier Milei anunció desde Estados Unidos el inicio de lo que llamó la "etapa 2" de su gestión económica y denominó de "recrudecimiento monetario", a través de la cual el Banco Central (BCRA) dejará de emitir pesos también para comprar divisas mediante una maniobra para nada novedosa, con el fin de contener la inflación y la suba del dólar.La medida anunciada, de la que luego dio precisiones el ministro de Economía, Luis Caputo, empieza a regir este lunes y se encara como "un nuevo upgrade de la política monetaria", pero más que contener a la inflación lo que busca es detener la corrida cambiaria que hizo escalar fuerte al dólar blue en las últimas semanas.Según explicó Caputo en redes sociales, "a partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el Mulc)" y agregó que eso significa que "si el BCRA comprara dólares en el Mulc, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación (CCL)"."En la medida que el BCRA inyecte pesos por compra de dólares en el Mulc, efectivamente venderá dólares en el CCL para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más. Solo se achicará, ya que tenemos superávit", añadió.En mismo sentido, Caputo vaticinó que "el peso será la moneda escasa y demandada, ya que los impuestos se seguirán pagando en pesos", que entonces "la absorción es por la cantidad de pesos" y de ese modo "el Central retira solo los pesos emitidos y se queda con el neto de dólares en la medida que haya brecha".Según se conoció mediante opiniones de economistas en on y en off, el "nuevo" esquema genera "dudas" en cuanto al proceso de acumulación de reservas del Banco Central para bajar de los dólares paralelos y sostener la inflación en un nivel de 4% que vaya bajando progresivamente.Según Milei, una de las condiciones para salir del cepo cambiario es que la inflación converja al 2% del crawling peg. Sin embargo, las dudas vienen por el lado de los tiempos: para el mercado, este proceso podría llevar a que el cepo se sostenga más tiempo de lo que se esperaba.En los últimos dos meses la expansión de base por compra de divisas ha sido nula, una menor acumulación de reservas despierta interrogantes sobre la capacidad de repago de la deuda en moneda extranjera, la cual ahora incluye también a los Bopreales.Por lo que no sería de extrañar que las cotizaciones de estos bonos se vean resentidas (el riesgo soberano tarde o temprano terminará incorporando un horizonte de acumulación de reservas más incierto). En las últimas horas, Economía se encargó de llevar certezas aclarando que no hay ninguna duda de la capacidad de pago lo cual no implica que en los próximos días se pueda ver una caída en los títulos.