Escasez de pesos: el BCRA prevé absorber $2,5 billones en las próximas semanas

El Gobierno Nacional redobla su apuesta a secar la plaza de pesos. Debe tenerse en cuenta que el mes pasado la base monetaria sumó $3,4 billones, principalmente por el desarme de los pasivos remunerados en el marco de la migración de deuda al Tesoro. Las autoridades prevén absorber estos $2,5 billones por la vía de ventas en el mercado de Contado con Liquidación (CCL), precisó la fuente a este medio. La intención oficial es bajar la inflación y por consiguiente se achicará la brecha cambiaria con el objetivo último de salir del cepo.“La intención del Banco Central (BCRA) es reducir la cantidad de dinero en – por lo menos – $2,5 billones”, adelantó una alta fuente del Gobierno al portal Ámbito. Ante la consulta sobre cuándo se concretaría la medida, la respuesta fue que “no hay un plazo específico de tiempo, pero será en las próximas semanas”.Es valido recordar aquello que en cuanta ocasión puede el presidente, Javier Milei, aclara cuándo se darán las condiciones para salir de cepo. “Es necesario tener la macroeconomía en orden” aunque también aclara que "cerramos el déficit fiscal, los puts son un problema y el miércoles les vamos a dar una solución. Entonces, a medida que usted ordena la macroeconomía, lo que va a empezar a converger la tasa de inflación con la tasa de devaluación”.Este fin de semana, el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, dieron a conocer una profundización de la estrategia monetaria al comunicar que ya no habrá emisión de dinero a través de la compra de dólares en el mercado oficial de cambios (MULC).Se informó que los pesos emitidos por esta vía serán reabsorbidos (esterilizados) mediante la venta de dólares en el mercado CCL. Eliminada esta fuente de emisión y la de los puts (se espera alcanzar un acuerdo con los bancos a mediados de esta semana), la estrategia monetaria consistirá en dejar constante la base monetaria ampliada, es decir el stock total de pasivos en pesos del Banco Central.En los mercados se interpreta que la decisión oficial apunta a “matar dos pájaros de un tiro”, ya que, por un lado, reafirma la política de no emisión monetaria -con el objetivo de seguir reduciendo la inflación – y, por otro, se orienta a aumentar la oferta en el mercado de CCL y de esta forma frenar la suba de los dólares financieros.En este contexto, este domingo se conoció que el Ministerio de Economía comprará al Banco Central las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025.Esta operación se realizará con parte de los pesos correspondientes al superávit financiero alcanzado en el primer semestre del año, que acumulado a mayo pasado ascendía $2,3 billones. Se trata de u$s1.528 millones que serán depositados en el fiduciario, Bank of New York, quedando disponibles únicamente para ser utilizados con el fin mencionado, según la información oficial.En los mercados se interpreta que este anuncio jugará a favor de la cotización de los bonos de la deuda argentina, tras varias jornadas en las que aumentó el riego país -traspasó los 1.500 puntos básicos-, con dólares financieros subiendo y la brecha cambiaria que superó el viernes pasado el 55% en el CCL.Esta profundización de la política monetaria viene siendo conversada con el presidente Javier Milei y el equipo económico desde hace unas semanas. El anuncio finalmente lo hizo el propio Presidente el sábado en un reportaje televisivo y luego el ministro de Economía, Luis Caputo dio más detalles técnicos en una entrevista radial. La respuesta a las medidas, como siempre, la tendrán los mercados.