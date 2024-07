Vidal sobre la posible fusión del PRO con LLA: "Después estás obligado a apoyar todo, incluso aquello que no crees"

Tras el estallido de la interna amarilla y las diferencias sobre el acompañamiento al oficialismo, la diputada del PROse mostró en contra de la fusión con La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas 2025 y opinó en contra de que ambos partidos se una al advertir que “después estás obligado a apoyar todo, incluso aquello que no crees”.En diálogo con la periodista Romina Manguel por FM Milenium la legisladora analizó: “La gente votó a un outsider, a alguien de afuera del sistema, harta de la falta de respuestas de los últimos 40 años, porque”. En ese sentido, cuestionó los términos de oficialismo y oposición al señalar hay que “dejar de pensar en si uno es oposición u oficialismo, y empezar a ver si algo le sirve a la gente o no”.“Por eso también es tan importante para nosotros mantener al PRO, porqueo con lo que no estás de acuerdo”, advirtió Vidal.En este sentido, Vidal celebró que La Libertad Avanza tenga con el PRO “un funcionamiento mucho más republicano que con el kirchnerismo” y aseguró que se siente “cómoda acompañando” en los proyectos que cree que “están bien”. Aunque señaló que, por más de que “el oficialismo tenga un triunfo contundente el año que viene, no va a tener mayoría en ninguna de las dos Cámaras”, por lo que el “Congreso va a tener que trabajar y tratar de ponerse de acuerdo”.“Hoy, a un año del cierre de listas,, admitió y sostuvo: “Un partido no se arma solamente para ganar una elección, se arma para defender ideas, y proyectos., en política social, en relaciones exteriores”, detalló.Para la diputada,y “es el de ser un adulto en la sala y acompañar al Gobierno” en algunas cuestiones, pero “al mismo tiempo mantener la identidad”. “. En eso somos diferentes y está bien que lo seamos”, se distanció Vidal y cuestionó a Milei.Respecto de la decisión de Patricia Bullrich de haber aceptado “a título personal” el cargo de ministra de Seguridad en esta gestión, la ex gobernadora bonaerense reconoció “que es algo que no le hace mal al país, que es lo más importante”. Aunque consideró que “como dirigente del PRO”, la funcionaria nacional “debería haber consultado con el partido su incorporación al Gobierno”.