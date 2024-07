Las cosechas de la Selección Argentina según los gobiernos: de Alfonsín a Milei

El triunfo de la Scaloneta en la Copa Ámerica de Estados Unidos 2024 es la primera copa que obtiene el seleccionado de fútbol durante la gestión de Javier Milei. Desde 1983 hasta el presente, se revela cómo la Selección experimentó victorias y desafíos bajo diferentes administraciones gubernamentales.

En tanto, Néstor Kirchner (2003-2007) no presenció títulos para la selección mayor, pero el equipo sub-23 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Y si bien Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) no vio triunfos mayores en torneos internacionales con la selección mayor, en 2008 el equipo olímpico obtuvo la medalla de oro en Pekín, China. Hay que recordar además que en el Mundial de Brasil 2014 alcanzaron el subcampeonato.

Raúl Alfonsín (1983-1989) presenció el apogeo de la selección al ganar la Copa del Mundo en 1986, liderada por Diego Maradona.Bajo la administración Fernando de la Rúa (1999-2001) Argentina no vio títulos para la selección de futbol y durante la breve presidencia Adolfo Rodríguez Saá (2001) tampoco. Con Eduardo Duhalde (2002-2003) presidió un período en el que la selección argentina no logró títulos destacados.La gestión Mauricio Macri (2015-2019) no trajo títulos destacados para la selección argentina. De hecho, fue fatal la derrota en Octavos de final en Rusia 2018.